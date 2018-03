Il s'agit d'un autre revers pour Nicholas Rasberry. En novembre, la Cour suprême avait refusé d’entendre son appel pour faire renverser le verdict de culpabilité prononcé contre lui. Il avait au départ été accusé de meurtre au second degré en 2015.

En mai 2013, Nicholas Rasberry et sa femme se retrouvaient dans la cour arrière de Craig Kelloway et de son épouse pour boire et faire un barbecue. Un peu plus tard, les deux couples s'étaient déplacés dans la maison de Nicholas Rasberry où celui-ci a reconnu avoir poignardé son voisin à mort.

Nichoals Rasberry clamait avoir agit en légitime défense.

En cour, l'accusé a maintenu que Craig Kelloway avait menacé de l'agresser sexuellement et qu'il sentait qu'il devait protéger sa femme qui dormait à l'étage.