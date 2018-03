Un texte de Martin Toulgoat

Maxime Poulin-Lelièvre et Jean-François Cyr-Landry ont comparu mercredi au palais de justice de Percé, alors que Jimmy Briand devait le faire jeudi au palais de justice de New Carlisle.

Deux autres suspects ont aussi comparu dans la région de Laval. Les autres prévenus ont été remis en liberté en attendant la suite des procédures.

Les policiers ont entre autres saisi près de 40 grammes de cocaïne, plus de trois kilos de cannabis et plusieurs milliers de dollars en argent comptant. Des objets servant à la revente de stupéfiants, une arme à feu et huit véhicules ont aussi été saisis.

Cette enquête a commencé en 2015 et visait à démanteler un réseau qui importait de Montréal vers la Gaspésie des comprimés de méthamphétamine, de la cocaïne et du cannabis.

Selon la Sûreté du Québec, il s’agit du plus important réseau de stupéfiants à avoir été démantelé ces dernières années en Gaspésie. 90 agents ont participé mercredi à cette importante rafle policière.

Il faut quand même rappeler que depuis 2017 il y a eu pas moins d’une trentaine de perquisitions menées en matière de stupéfiants seulement dans la MRC du Rocher-Percé. Claude Doiron, porte-parole, Sûreté du Québec

L'opération « Pagaie » a mené à une vingtaine d'arrestations et de perquisitions dans le sud de la péninsule gaspésienne. Photo : Radio-Canada/William Bastille-Denis

Les policiers ont ainsi noté que les vendeurs étaient particulièrement actifs et organisés dans la MRC du Rocher-Percé, ce qui a éveillé les soupçons.

« Ce qu’on remarquait c’est qu’on arrêtait des gens et la semaine suivante, on arrêtait d’autres personnes, alors il fallait se poser la question à savoir d’où provenait ces drogues-là à chaque fois et on comprenait qu’il y avait certainement un réseau d’organisé », ajoute Claude Doiron

Plusieurs accusations portées

La police croit que les deux présumées têtes dirigeantes de ce réseau sont Maxime Lelièvre-Poulin et Jimmy Briand.

Les personnes arrêtées dans le cadre de cette enquête, menée conjointement avec la Gendarmerie Royale du Canada et la police de Laval, pourraient notamment être accusées de trafic et possession de stupéfiants et de production de stupéfiants.

Claude Doiron, porte-parole, Sûreté du Québec Photo : Radio-Canada

« Ces personnes font face à différents chefs d’accusation dépendamment de leur niveau d’implication à l’intérieur du réseau, il y en a qui feront face à des accusations de trafic ou de possession en vue de trafic et d’autres de production de stupéfiants, de recyclage de produits de la criminalité, de complot et également de recel », conclut l’agent Claude Doiron.

Cette enquête n'est pas terminée et d'autres personnes pourraient être arrêtées.