Un texte de Jean-Philippe Nadeau

Dans un avis d'appel de six pages, Dellen Millard affirme que le verdict de culpabilité n'était pas raisonnable et la peine beaucoup trop sévère et anticonstitutionnelle. Il purgeait déjà une première peine de 25 ans ferme pour le meurtre de Tim Bosma lorsqu'il a été condamné pour le meurtre de Laura Babcock.

L'assassin de 32 ans a été reconnu coupable en décembre dernier d'avoir tué Laura Babcock et d'avoir brûlé son corps dans un incinérateur à bétail sur sa ferme près de Waterloo.

C'est du centre de détention de Scarborough qu'il a envoyé in extremis vendredi dernier son avis d'appel devant le plus haut tribunal de la province avant l'échéance du 27 mars.

Dellen Millard (avec les lunettes), qui se défend seul, interroge le père de la victime, Clayton Babcock. Photo : Pam Davies

L'assassin ajoute que le juge, Michael Code, qui l'a condamné à l'issue du second procès a commis une erreur en lui refusant l'accès à un avocat et en l'obligeant à se défendre seul. Il soutient qu'il a en outre des arguments supplémentaires qui portent sur d'autres erreurs du magistrat, mais qu'ils seront soumis en temps et lieu lorsque le dossier de sa défense sera finalisé.

Sa démarche a de quoi surprendre dans la mesure où le juge Code de la Cour supérieure de l'Ontario lui avait répété lors de l'audience préliminaire de se procurer un avocat.

L'avis d'appel du double meurtrier Dellen Millard Photo : Radio-Canada/Jean-Philippe Nadeau

L'héritier de la compagnie d'aviation MillardAir était toutefois fauché depuis son premier procès à Hamilton où il était cette fois représenté par un avocat. Ses avoirs avaient été gelés pour notamment payer une poursuite de 14 millions de dollars que la famille Bosma avait déposée contre lui et son complice, Mark Smich.

L'Aide juridique de l'Ontario avait refusé de payer un avocat à Dellen Millard au second procès. La Cour supérieure avait alors ordonné que l'on débloque un million de dollars pour qu'il puisse embaucher un avocat. Dellen Millard avait tenté de gagner du temps en demandant un nouvel ajournement que le juge Code lui avait cette fois refusé.

Mark Smich avait déjà annoncé qu'il comptait lui aussi en appeler du verdict de culpabilité et de la peine consécutive de 50 ans de prison pour les deux meurtres.

Wayne Millard était propriétaire d'une compagnie d'aviation. Photo : Rob Seaman

Avant d'être éventuellement entendu en appel, Dellen Millard devra subir un troisième procès, pour le meurtre cette fois de son père, Wayne, à Toronto en novembre 2012.

Le procureur général de l'Ontario a décidé que le troisième procès du double assassin se tiendra cette fois sans jury. Le ministre Yasir Naqvi avait expliqué qu'il serait très difficile de sélectionner un jury compte tenu de la couverture médiatique des deux premiers procès.

Le procès doit s'ouvrir à la fin mai.