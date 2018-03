Le propriétaire du comptoir de vente de marijuana Best Buds Society, Patrick Warnecke, a reçu un appel téléphonique de ses employés à 18 heures, mercredi.

Il indique que des policiers se trouvaient dans le bâtiment et allaient déposer des accusations contre lui pour trafic de substances réglementées.

La police de Regina avait prévenu, en janvier dernier, que la vente de la marijuana demeurerait illégale jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fédérale et qu’elle n’hésiterait pas à faire des descentes dans les comptoirs de vente.

Je trouve ça répugnant […]. Nous aidons des milliers de patients qui sont marginalisés par le système actuel. Patrick Warnecke

Patrick Warnecke a reconnu qu'il avait reçu un avertissement de la police lui demandant d'arrêter ses activités, mais il affirme pour sa défense qu'il aide des clients qui souffrent de cancer, d'épilepsie ou d'autres maladies graves.

Selon, Patrick Warnecke, ses clients pourraient se tourner vers la rue ou vers des drogues dures arriver à gérer la douleur. Photo : CBC

« Nous avons beaucoup de patients qui ont des problèmes de toxicomanie et nous les aidons à réduire ce problème », affirme-t-il.

La police avait donné un « avertissement clair »

Le chef du Service de police de Regina, Evan Bray, a déclaré jeudi qu’au cours des six descentes de police, des gens avaient été placés en garde à vue, mais aucune accusation n'avait encore été portée.

Le chef du Service de police de Regina, Evan Bray, n'a pas précisé le nombre de personnes placées en garde à vue. Photo : CBC

La vente de marijuana demeure illégale tant que la loi n'a pas changé. Evan Bray, chef du Service de police de Regina

Evan Bray a ajouté que des « milliers de dollars et des centaines de kilos de marijuana » avaient été saisis, sans donner davantage de précision. « C’est une grosse quantité de marijuana et une grande quantité d’argent comptant », a-t-il précisé.

Evan Bray a rappelé que les personnes qui veulent se procurer de la marijuana médicinale doivent suivre le processus prévu par la loi.

Une cliente effrayée

Devan Hansen s'est dite inquiète de trouver porte close, mercredi soir alors qu'elle venait s'approvisionner au comptoir de vente Best Buds Society.

Devan Hansen est une cliente régulière du comptoir de vente Best Buds Society. Photo : CBC

Elle est cliente depuis un an et dépend du magasin pour faire face à plusieurs maladies, dont une maladie auto-immune et de l'anxiété.

Je suis terrifiée. Devan Hansen

Devan Hansen craint de devoir se tourner vers le marché noir. Elle s’inquiète notamment de ce qui pourrait se trouver dans les drogues vendues dans la rue. « Perdre un endroit comme celui-ci est épouvantable », dit-elle.