« Ce qu’on fait avec l’Université Collège Booth au Canada, c’est d’offrir du savoir, des outils, et surtout une profonde compréhension du cyberespace, même pour un public sans connaissance technique », affirme le président-directeur général de Cybint Solutions, Roy Zur.

Si naguère on faisait valoir les connaissances financières, il affirme que des connaissances du cyberespace sont désormais toutes aussi essentielles.

« Lorsque vous ne comprenez pas comment ça marche, vous avez plus de chances de perdre vos données, ou de rater des occasions professionnelles », dit-il, en ajoutant qu’il y a plusieurs idées reçues sur le fonctionnement d’Internet qu’il faut dissiper.

« La clef, c’est que si vous mettez quelque chose en ligne et que vous l’envoyez à quelqu’un, il est possible qu’il y ait une fuite. Si voulez être sûr que quelque chose ne soit pas divulgué, ne la mettez pas en ligne », lance-t-il.

Le président-directeur général de Cybint Solutions, Roy Zur. Photo : Roy Zur

Ces cours ont été créés à la suite du scandale de l’exploitation des données impliquant Facebook et la firme Cambridge Analytica.

Pour Roy Zur, il faut en retenir que l’on cède constamment nos données. « Oui, vous pouvez y résister. Vous pouvez décider que vous voulez réduire la quantité de données que vous cédez, mais c’est le monde dans lequel nous vivons, et [l’exploitation des données] est une tendance qui deviendra de plus en plus importante, même si maintenant il y a quelques réactions hostiles. »

Son principal conseil aux personnes inquiétées par l'exploitation des données : « Sachez ce que vous avez partagé. Vous pouvez immédiatement consulter vos réglages sur Facebook et demander à Facebook de vous donner toutes vos données qu'elle a récoltées. Il y en aura pour des centaines de mégaoctets. »

Avec des informations de CBC