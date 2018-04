Un texte de Chantal Srivastava, de Les années lumière

Dès le mois de mai, l’Université McGill tiendra deux ateliers à l’intention des professionnels de l’industrie et des étudiants intéressés par la culture industrielle du cannabis et les usages médicinaux de la plante.

Au programme : la production de cannabis en serre et l’extraction de ses composés dans un but thérapeutique. Et ce n’est qu’un début, car l'institution a annoncé un nouveau programme de formation de niveau universitaire pour l’année 2019.

À l’heure actuelle, c’est surtout à l’interne que les producteurs développent leur expertise. Bien souvent sous le sceau du secret, concurrence oblige.

Détentrice d’une maîtrise en physiologie des plantes, Françoise Lévesque n’a apprivoisé que tout récemment la culture du cannabis.

« Si on m’avait dit un jour que je ferais pousser du cannabis, je ne l’aurais jamais cru! s’exclame-t-elle. J’ai fait de l’if, plus d’une vingtaine de sortes de conifères, des concombres, des tomates en serre, et là je fais du cannabis. »

L’agronome Françoise Lévesque est maître horticultrice chez Tilray, un producteur de cannabis basé à Nanaimo, en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada/Chantal Srivastava

Après avoir œuvré durant plus de deux décennies en horticulture, la Québécoise a joint Tilray il y aura bientôt trois ans pour y développer le programme d’horticulture.

Le défi, c’est qu’il y a très peu de littérature sur le sujet parce que c’est difficile de faire de la recherche scientifique sur une substance qui est contrôlée. Il faut donc tout découvrir nous-mêmes. Françoise Lévesque, maître horticultrice à Tilray

Ces jours-ci, Françoise Lévesque supervise l’installation de nouvelles serres en Ontario et au Portugal. Un défi de taille, car il faut s’assurer d’augmenter le rendement tout en minimisant, d’une récolte à l’autre, les variations dans la teneur en composés actifs.

« En général, la variation est en deçà de 2 %, précise-t-elle. C’est normal que ça varie un peu. C’est une vraie plante, pas une plante en plastique! »

Indica ou sativa? Attention à l’étiquetage!

Le contrôle de qualité est une étape essentielle dans la production de cannabis. Tous les producteurs sont tenus d’analyser leur cannabis pour détecter d’éventuels contaminants. Certains envoient aussi des échantillons à des laboratoires indépendants.

Au pays, une trentaine de laboratoires sont homologués par Santé Canada pour faire des analyses sur le cannabis, une substance contrôlée.

Le botaniste Jonathan Page a fondé la compagnie AnandiaLabs, un laboratoire homologué pour l’analyse du cannabis. Photo : Radio-Canada/Chantal Srivastava

Située sur le campus de l’Université de Colombie-Britannique à Vancouver, AnandiaLabs a été fondée en 2014 par Jonathan Page, un spécialiste des plantes médicinales. Avec ses collègues, il a publié, il y a quelques années, le génome du Cannabis sativa dans la revue Genome Biology.

Des analyses génétiques ont par la suite permis à Jon Page de faire un constat surprenant. Souvent, les producteurs se trompent lorsqu’ils associent leur produit à une variété de cannabis.

Lorsque les producteurs étiquettent leur produit comme étant indica, sativa ou hybride, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Jonathan Page, AnandiaLabs

Il s’agit d’un détail important, car cette classification permet aux usagers de cannabis à des fins thérapeutiques de choisir un produit selon l’effet recherché.

La variété indica est réputée pour sa teneur élevée en CBD, le cannabidiol, un composé associé à la détente et au sommeil, tandis que la sativa est surtout prisée pour sa haute teneur en THC, le tétrahydrocannabinol, le principal ingrédient psychoactif du cannabis.