Le taux de satisfaction général passe de 6,5 sur 10 à 7,0.

La satisfaction des usagers de la STO est en légère hausse en 2017 par rapport à 2016 Photo : Courtoisie / STO

Dans le secteur d'Aylmer (hors Plateau), il passe de 6,2 à 6,3. Malgré cette légère hausse, ce taux est le moins élevé de tous les secteurs.

Dans les secteurs plus à l'est, à Buckingham et Masson-Angers, l'augmentation de la satisfaction est la plus forte, passant de 5,9 à 7,1. C'est dans le secteur de Gatineau que le taux de satisfaction est le plus élevé, alors qu'à Hull, il baisse légèrement.

Des résultats significatifs

La STO soutient que les résultats obtenus l'an dernier montrent que l'entrée en service du Rapibus a eu un effet positif sur la satisfaction des usagers.

Dans le secteur de Gatineau, « le résultat de 2017 quant à la satisfaction générale est même supérieur à celui obtenu en 2012, avant la mise en service du Rapibus (7,3 sur 10 en 2017 par rapport à 6,8 sur 10 en 2012). C'est donc dire que ce projet d'envergure a réussi à faire son chemin dans le quotidien des Gatinois », peut-on lire dans le communiqué de la société de transport en commun.

Par ailleurs, les outils d’information de la STO, comme le Plani-Bus, reçoivent un taux de satisfaction de 7,5, tandis que la satisfaction des usagers relativement à la courtoisie des chauffeurs atteint un faramineux 8,3.

Fréquence de passage

Le coup de sonde de Léger montre que les usagers sont plus satisfaits qu'en 2016 au chapitre de la qualité du service. Mais le taux de satisfaction demeure bas pour ce qui est de la fréquence de passage des autobus, qui obtient un maigre 6,3, ce qui est « moyennement satisfaisant » selon Léger.

D'ailleurs cet aspect du service est qualifié de « défi global du transport en commun » dans des villes peu densifiées et couvrant un grand territoire.

Méthodologie du sondage Période du sondage: du 1er au 23 décembre 2017 (incl.)

828 entrevues ont été réalisées par téléphone

178 entrevues ont été réalisées par Internet

Marge d'erreur : ± 3,1%, 19 fois sur 20

