Un texte de Thomas Deshaies

À elle seule, elle récolte 12 avis de non-conformité, soit le tiers des avis remis à des entreprises du secteur minier. C'est ce que démontre la liste des 94 avis de non-conformité obtenue par Radio-Canada en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.

La Fonderie Horne, appartenant à Glencore, cumule 10 avis de non-conformité aux normes du ministère de l'Environnement, ce qui fait d'elle l'entreprise du secteur de l'Abitibi ayant le plus d'avis. Trois avis concernent des événements survenus à la fin de l'année 2016, mais qui ont été cumulés dans le registre 2017 par le ministère de l'Environnement.

Les avis concernent des dépassements de la norme de toxicité à l'effluent, l'émission de dioxyde d'azote et des déversements accidentels. Glencore a aussi obtenu deux avis pour la Mine Matagami.

La Fonderie Horne a refusé notre demande d'entrevue. Par courriel, la responsable aux communications de l'entreprise précise que dans le cas des déversements, des mesures de contrôle et de récupération ont été entreprises pour éviter des impacts sur l'environnement. Selon l'entreprise, les avis de déversement sont en raison du trop grand laps de temps qu'il a fallu pour informer le ministère de la situation.

Le bassin de traitement de la Fonderie Horne Photo : gracieuseté

« Nous avons fait beaucoup de sensibilisation auprès de nos 700 employés et entrepreneurs sur l'importance de déclarer les déversements sans délai. Dans une entreprise grande comme la nôtre, cela constitue un défi de tous les jours, mais nous y travaillons avec beaucoup d'ardeur », mentionne-t-on par courriel.

Concernant la norme de toxicité à l'effluent, l'entreprise avait expliqué en octobre 2017 vouloir construire un bassin de captation pour éviter que l'eau contaminée se retrouve dans l'environnement. Ce qui a été fait au coût de 500 000 $, mentionne par courriel l'entrerpsie.

« L'eau captée est traitée et recirculée à l'interne, elle ne se rend donc plus à l'environnement. Nous espérons ainsi résoudre la problématique. Toutefois, compte tenu de la capacité de rétention d'eau emmagasinée dans le bassin de polissage Nord-Osisko, nous estimons que les effets de réduction des concentrations en cuivre seront ressentis d'ici quelques mois seulement », peut-on lire dans le courriel de l'entreprise. Il convient de préciser que selon la Fonderie Horne, c'est la présence de cuivre dans l'eau qui fait en sorte que l'entreprise a échoué les tests de toxicité.

Breakwater Ressources se démarque aussi par son nombre élevé d'avis de non-conformité, soit sept, en lien avec le respect des exigences aux effluents de la mine Langlois.

Le REVIMAT dénonce l'autorégulation

Le porte-parole du Regroupement vigilance mines de l'Abitibi-Témiscamingue (REVIMAT), Marc Nantel, réclame plus d'inspecteurs au ministère de l'Environnement, et la fin de l'autorégulation.

Selon lui, les avis de non-conformité ont d'ailleurs peu d'effet dissuasif. « Une minière qui vaut des centaines de millions de dollars, puis on lui donne une pénalité de 5000 $, souvent, c'est beaucoup plus payant de ne rien faire, de ne pas se contraindre à respecter les normes parce que ça coûte plus cher », affirme-t-il.

Il en appelle à une plus grande transparence du ministère de l'Environnement pour savoir quelles ont été les actions prises pour éviter des impacts sur l'environnement. « Souvent, avec les données qu'on reçoit au niveau d'accidents environnementaux, on ne sait pas si cela a été bien traité et de façon conforme. On n'est pas capable de le savoir, en tout cas pour l'instant », mentionne-t-il.

Canadian Malartic : une nette amélioration depuis deux ans

Le nombre d'avis de non-conformité remis à Canadian Malartic a été en forte baisse en 2017. La minière avait obtenu 14 avis de non-conformité concernant la Loi sur la qualité de l'environnement en 2016 et n'en a obtenu que deux en 2017. Ces deux avis concernent la non-conformité à la norme pour le sautage, dont une avec émission de dioxyde d'azote.

En 2015, la minière cumulait 32 avis. Les représentants de Canadian Malartic n'ont pas voulu nous accorder d'entrevue.

Par courriel, ils mentionnent que selon leur bilan environnemental corporatif pour l'année 2017, 100 % des activités de la mine respectent les normes en vigueur en matière de qualité de l'air et de bruit, et que 99,5 % de leurs activités ont respecté les normes en matière de sautages.

Le porte-parole du REVIMAT, Marc Nantel, estime que ce bilan pourrait s'expliquer en raison de l'ajustement des normes par le ministère. « On ne peut pas comparer 2016 et 2017, dans le cas du projet Canadian Malartic, parce que les règles sont différentes. Est-ce que cela a eu un effet, on peut penser que oui, mais il faudrait regarder plus attentivement les avis en question », a-t-il déclaré.

Le ministère de l'Environnement a enregistré 14 plaintes en 2017 en lien avec les activités de la mine Canadian Malartic, dont 8 concernant le bruit et 6 concernant les sautages.