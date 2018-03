Un texte de Jean-Philippe Nadeau

Robert Vanier invoquait des délais judiciaires déraisonnables en vertu de l'arrêt Jordan de la Cour suprême du Canada. Selon cet arrêt, les procès criminels doivent se tenir dans les 30 mois qui suivent la mise en accusation d'un individu.

Or, dans ce cas-ci, il s'est écoulé 34 mois depuis que Robert Vanier a été accusé par la GRC de parjure et de production d'un faux prospectus d'entreprise.

Dans ce procès, l'accusation de fabrication d'un faux document a été séparée, à la demande de M. Vanier, pour lui assurer l'impartialité du jury au premier procès.

Le second procès s'est en revanche tenu devant juge seulement, parce qu'il était impossible cette fois de dissocier le passé criminel de Carl Gagnon des accusations de parjure déposées contre l'inculpé de 62 ans.

La juge Thorburn, de la Cour supérieure de l'Ontario, explique toutefois que la Couronne a prouvé que ces délais étaient raisonnables, compte tenu du volume et de la complexité de la preuve dans cette affaire et de la séparation des accusations.

La magistrate reprend essentiellement les arguments du juge Pelletier, qui avait déjà débouté M. Vanier concernant une première requête du genre l'été dernier. La juge Thorburn reproche entre autres à M. Vanier de ne pas avoir porté en appel la décision de son collègue.

La juge ajoute que le premier procès a été annulé pour cause de maladie et que les médecins de l'accusé ont suggéré que le second procès ne commence qu'en janvier 2018. « M. Vanier est celui qui a causé beaucoup de délais, en n'étant pas prêt à subir son premier procès avant septembre 2017. Il a en outre demandé à ce que le second procès soit reporté à deux reprises. »

Elle rappelle que M. Vanier avait décidé de n'appeler aucun témoin au second procès avant de changer d'avis au moment des soumissions finales avec l'accord de la cour, qui lui a en plus accordé deux ajournements pour se préparer.

La magistrate conclut qu'aucun préjudice ne lui a donc été causé et que ses droits constitutionnels d'obtenir un procès dans des délais raisonnables n'ont pas été violés. Son verdict sera rendu le 26 avril.

Robert Vanier a signifié à la cour son intention d'interjeter appel de la décision sur l'arrêt Jordan.