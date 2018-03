Dans le cadre d’un projet national planifié d’échantillonnage et de vérification de la conformité, Santé Canada a testé plusieurs chargeurs USB non certifiés. Plusieurs produits analysés « présentent un risque inacceptable de choc électrique et d’incendie et font l’objet d’un rappel », peut-on lire sur le site de Santé Canada.

La liste exhaustive des chargeurs qui font l’objet d’un rappel est disponible sur le site de l'agence.

Si vous utilisez un de ces produits, Santé Canada conseille de cesser immédiatement l’utilisation, de les retourner au magasin ou de les jeter.