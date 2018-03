Un texte de Louis Gagné

« C’est une façon de procéder qui est complètement inacceptable, de prendre en otage, et c’est ce qu’ils font présentement, des usagers, des gens qui attendent leur autobus au coin de la rue ce matin et qui n’ont pas le service auquel ils ont droit, ce n’est pas une façon de procéder », a dénoncé le ministre jeudi.

Depuis mercredi, les constables routiers de la SAAQ interceptent les autobus et émettent des constats d’infraction lorsqu’un véhicule excède la limite de poids permise. Les interventions des contrôleurs perturbent les services offerts par les sociétés de transport, notamment à Québec et à Lévis.

André Fortin a indiqué que le ministère était à pied d’œuvre afin d’identifier « la meilleure façon de régler la situation ».

On va trouver une solution très rapidement pour s’assurer d’un bon service de transport en commun. André Fortin, ministre des Transports

Entente non respectée?

La Fraternité des constables du contrôle routier du Québec reproche au gouvernement de ne pas avoir respecté une clause remorque contenue dans l’entente intervenue l’an dernier avec les contrôleurs.

Québec aurait promis d’octroyer des hausses salariales aux constables si des augmentations étaient accordées à d’autres catégories d’agents de la paix. Les moyens de pression exercés depuis mercredi visent à obliger le gouvernement à respecter cet engagement.

« On dit au gouvernement : ’’Respectez ce que vous avez signé’’ », lance le président de la Fraternité, René Goulet.

Un contrôleur routier intercepte un autobus du RTC Photo : Radio-Canada/Cimon Leblanc

Impacts sur les services

En temps normal, les contrôleurs font preuve d’une certaine tolérance à l’endroit des sociétés de transport et de l’industrie du camionnage lors du dégel printanier, période de l’année où les limites de poids des véhicules sont plus strictes.

Le différend qui les oppose au gouvernement change toutefois la donne, et ce, au grand dam du Réseau de transport de la capitale (RTC), qui déplore les conséquences de leurs interventions sur les services.

« C’est sûr qu’on va concentrer notre service sur les lignes et aux endroits où il y a le plus de demandes. Mais ça, ça veut dire qu’il y a des endroits, peut-être en périphérie, sur certains parcours urbains, qui pourraient être aussi affectés par le service », a déclaré le président du RTC, Rémy Normand.

Il invite le ministre des Transports à user des pouvoirs et des outils législatifs à sa disposition afin de rétablir la situation « le plus vite possible ».

Avec la collaboration de Stéphanie Tremblay, Pascale Lacombe et Olivier Lemieux