Les recours annoncés par Moscou « incluent l'expulsion du même nombre de diplomates et le retrait de l'accréditation du consulat général des États-Unis à Saint-Pétersbourg », dans le nord-ouest de la Russie, a déclaré jeudi le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, à l'occasion d'une conférence de presse.

Le consulat devra cesser ses activités dans deux jours, et les diplomates américains devront quitter le sol russe d'ici une semaine.

En ce moment même, l'ambassadeur des États-Unis [Jon] Huntsman a été invité au ministère, où mon vice-ministre Sergueï Riabkov l'informe du contenu de ces mesures de représailles envers les États-Unis. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères

Ces actions font suite au renvoi massif de diplomates russes par de nombreux pays occidentaux, incluant le Canada, une réponse concertée solidaire de Londres devant le rôle joué par Moscou dans l'empoisonnement au gaz innervant de l'ex-espion russe Sergueï Skripal et de sa fille Youlia, au début du mois, dans le sud de l'Angleterre. Au total, plus de 140 diplomates russes en Europe, en Amérique du Nord, en Ukraine et en Australie sont visés par des ordres d'expulsion dans une action coordonnée.

« En ce qui concerne les autres pays, le nombre de personnes qui quitteront la Russie sera aussi identique pour chacun », a prévenu M. Lavrov. Ainsi, on peut s'attendre à ce que quatre diplomates canadiens soient expulsés de Russie.

« Nous souhaitons réagir à des décisions absolument inadmissibles, qui ont été prises contre nous sous forte pression des États-Unis et du Royaume-Uni », a-t-il dit.

Depuis le début de l'affaire Skripal, Moscou nie catégoriquement être à l'origine de l'empoisonnement de son ex-espion. « Nous allons riposter, n'en doutez pas! Parce que personne ne souhaite tolérer une telle muflerie et nous n'allons pas le faire », avait prévenu mardi le ministre russe des Affaires étrangères.

Selon lui, ces expulsions sont le « résultat des pressions colossales » de Washington, qui mène le mouvement avec l'expulsion de 60 diplomates russes considérés comme des « agents de renseignements » et la fermeture du consulat de Russie à Seattle. Le gouvernement britannique a pour sa part expulsé 23 diplomates russes.