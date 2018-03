Un accident survenu vers 10 h dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine a provoqué une congestion monstre sur l'A-25 sud.

Une heure plus tard, la file de véhicules s'étendait sur six kilomètres et avait des répercussions sur l'autoroute 40 dans les deux directions, selon le ministère des Transports (MTQ).

Suivi : #A25 sud, tunnel, accident, VD et VC fermées // congestion de 6 km sur #A25 sud; depuis Bourget sur #A40 ouest (Félix-Leclerc) vers l'échangeur Anjou et depuis Lacordaire sur #A40 est (Métropolitaine) vers l'échangeur Anjou — Québec 511 (@Qc511_Mtl) 29 mars 2018

La Sûreté du Québec, qui est intervenue sur les lieux, a indiqué que la congestion avait été provoquée par une collision entre une camionnette et une semi-remorque, qui a obligé les services d'urgence à fermer la voie de droite et la voie du centre, si bien qu'il ne restait que la voie de gauche pour permettre aux véhicules de circuler vers la Rive-Sud.

Une femme qui se trouvait dans la semi-remorque a été transportée à l'hôpital pour des blessures mineures. On ne craint pas pour sa vie.

La situation est revenue à la normale vers 12 h 15, selon le MTQ.