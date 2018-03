Le syndicat du personnel administratif a dressé un portrait sombre de la situation en conférence de presse jeudi matin. « Cette réforme a entraîné un chaos informatique dans la région, en plus d’entraîner une surcharge de travail et une désorganisation importante du travail du personnel de bureau et de l’administration. La communication est particulièrement déficiente dans cette méga structure, ce qui complexifie davantage le travail du personnel », indique-t-on dans un communiqué.

Selon la présidente du syndicat du personnel administratif du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Vicky Ouellet, cette réforme est un « cauchemar pour les employés ». « Nous avons du personnel administratif qui a présenté leur démission à la direction. Il y a aussi des gens qui ont été embauchés, mais qui ne se sont jamais présentés à leur premier matin parce qu'ils avaient trouvé autre chose. Entre faire le choix d'entrer dans une organisation où tout est incertain ou aller travailler pour une entreprise où on va trouver une certaine stabilité, on opte pour la stabilité », rappelle-t-elle.

Malgré l'annonce d'investissement de 4 milliards de dollars dans le réseau de la santé l'an prochain, la situation est loin d'être rassurante pour le syndicat qui évalue les besoins entre cinq et sept milliards de dollars.

« Le gouvernement libéral est présentement en campagne préélectorale et multiplie ses annonces d’investissements à gauche et à droite, mais les nombreuses coupes, notamment au niveau de la santé et des services sociaux, effectuées durant leur dernier mandat, passent malheureusement sous silence. Nombreux sont les intervenants qui ont crié haut et fort la surcharge de travail, le ministre Gaétan Barrette a fait la sourde d’oreille à bien des égards et a toujours riposté en promettant un médecin de famille à tout un chacun, tout ça pour faire passer la pilule », a rappelé le président du Conseil central des syndicats nationaux de l’Estrie – CSN (CCSNE-CSN), Denis Beaudin.

Le Syndicat du personnel administratif du CIUSSS de l’Estrie-CHUS compte environ 2300 membres.