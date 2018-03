Un reportage de Jérôme Lévesque-Boucher

De nombreuses entreprises situées dans le parc de l'Innovation de La Pocatière compte l'usine Bombardier parmi ses principaux clients. S'il ne cache pas que l'agenda peu garni du fleuron québécois tient ces entreprises aux aguets, Joël Bourque insiste pour dire que le portrait pocatois se veut rassurant pour l'avenir.

Il est clair qu'on compte sur de bonnes nouvelles, sur des commandes, pour Bombardier. Toutefois, les entreprises pocatoises ont diversifié leur clientèle afin de ne pas compter que sur l'usine. Avec la mondialisation et les réalités du marché, c'est inévitable. Joël Bourque, directeur général de Développement économique La Pocatière

« Bombardier joue un rôle très important pour notre économie. Je pense à Technologies Lanka, par exemple, qui compte beaucoup sur ce client. Toutefois, l'entreprise fait maintenant partie de la grande famille de Knorr Bramse qui est un géant mondial. Ça lui ouvre des portes avec d'autres clients », précise Joël Bourque.

De bonnes nouvelles

Du même souffle, Joël Bourque fait état de bonnes nouvelles pour l'économie pocatoise. Lors de la plus récente assemblée générale de DELP, l'organisation a rappelé que 2017 a été marquée par la construction de l'usine de Nova Biomatique.

C'est un investissement de 750 000 $ au total, et l'entreprise emploie 10 personnes. On est encore plus fiers de dire que les dirigeants sont pocatois. Joël Bourque, directeur général de Développement économique La Pocatière

Malgré l'avenir incertain de l'usine Bombardier, Développement économique La Pocatière affirme que la diversification des entreprises pocatoises devrait assurer leur pérennité. Photo : TVCK/Simon Lavictoire

De plus, l'entreprise Technologie Inovaweld a récemment fait l'acquisition d'un terrain supplémentaire dans le parc de l'Innovation afin de procéder à un agrandissement prochainement. « On sent qu'il y a une certaine vitalité dans le parc de l'Innovation. C'est, au total, 300 emplois. Ce sont des gens qui viennent de partout au Kamouraska, donc c'est un gros plus pour tout le Kamouraska. »

Un partenariat avec Sainte-Anne-de-La-Pocatière

À l'ordre du jour de l'organisme s'ajoute, cette année, la poursuite de pourparlers avec la municipalité voisine de Sainte-Anne-de-La-Pocatière afin de créer un partenariat portant sur le développement économique. Selon Joël Bourque, ledit partenariat serait en voie de se réaliser dans un avenir rapproché.

« On partage tellement de choses, notamment le territoire, avec Sainte-Anne. Je pense qu'on a tout à gagner à travailler ensemble. »

Est-ce que cela représenterait un pas de plus vers la fusion des deux villes? Joël Bourque éclate de rire en entendant la question. « Vous savez, ce sont des décisions politiques. Je vais laisser cela aux élus. »

À noter que l'édification d'un nouveau parc industriel qui serait situé sur les terrains vacants à l'ouest de l'usine de Bombardier fait toujours partie des intentions de l'administration municipale pocatoise. Le maire Sylvain Hudon en avait fait un engagement lors de la dernière campagne électorale municipale.