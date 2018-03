La société de transports avait lancé un programme pour que les femmes se joignent à l’équipe de chauffeurs.

« À l’époque, je me rappelle avoir entendu à la radio de Radio-Canada qu’ils allaient engager les premières femmes chauffeuses. On savait qu’il y avait déjà d’autres femmes engagées à Montréal ou Chicago », raconte Pascale Hamel.

La quinquagénaire, qui travaillait auparavant dans le domaine de la botanique, se rappelle avoir été charmée à l’idée de « passer ses journées au volant entourée de gens ».

Pionnière dans son domaine à Québec, Mme Hamel souligne que peu d'obstacles se sont dressés sur sa route au cours de sa carrière.

« C’est arrivé une fois qu’une dame âgée refuse de monter parce qu’elle ne se sentait pas à l’aise, mais généralement, quand on se faisait taquiner, on se faisait défendre par des confrères de travail. On a reçu beaucoup de conseils de confrère. »

Pascale Hamel quitte donc le domaine du transport le coeur léger. Elle part toutefois avec un certain regret pour le futur : « J'aurais aimé conduire un tramway. J’ai une conscience écologique. Ce sont de beaux véhicules », indique-t-elle.