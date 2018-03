Les gens négligent trop souvent les responsabilités qui viennent avec l'adoption d'un lapin de compagnie, estime la présidente de l'organisme Hoppy Hearts Rabbit Rescue, Khrystyn Pereira.

La plupart des lapins achetés ou adoptés pendant le week-end de Pâques finissent par être abandonnés, et le phénomène prend de l'ampleur, selon cet organisme à but non lucratif de London.

« Les enfants vont certainement perdre intérêt dans l'animal très, très rapidement, particulièrement avec les lapins », prévient Mme Pereira.

Les enfants veulent un animal qu'ils peuvent cajoler, et les lapins ne sont pas aussi affectueux qu'on le croit. Khrystyn Pereira, présidente de l'organisme Hoppy Hearts Rabbit Rescue

« Les parents réalisent que leur enfant n'est pas intéressé et qu'ils ne peuvent pas s'en occuper et ils doivent s'en débarrasser », déplore la présidente.

Des bénévoles seront à l'oeuvre pour répondre aux appels de la population de London et aller chercher et secourir les lapins.

L'an dernier, l'organisme a répondu à plus de 240 appels.

« Il n'y a pas beaucoup d'informations pour les propriétaires de lapins, et il y a beaucoup plus de désinformation », souligne Mme Pereira.

Elle indique par exemple que les lapins sont destructeurs s'ils ne sont pas castrés et stérilisés ou soignés correctement.

Les lapins sont des créatures très sociales qui peuvent se retirer de la société si elles n'ont pas assez d'espace pour jouer, ajoute-t-elle.

Son organisme offre de l'information, ainsi que des services d'adoption et d'accueil des lapins secourus.