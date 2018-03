Un texte de Renaud Manuguerra-Gagné

Les stéréotypes sont quelque chose de difficile à défaire une fois acquis. Plusieurs chercheurs évaluent leur impact sur les enfants pour comprendre le moment et le contexte dans lequel ces préjugés sont inculqués, mais aussi comment cette influence change d’une génération à l’autre.

Pour voir l’évolution de la perception des femmes en science, des chercheurs en psychologie à la Northwestern University, en Illinois, ont vérifié leur représentation dans plus de 20 000 dessins de jeunes âgés de 5 à 18 ans produits dans 78 études échelonnées sur cinq décennies.

Le dessin est un outil important dans ce type d’études, car il permet de voir ce qui a été inculqué sans que l’enfant ait nécessairement appris à mettre des mots sur les concepts.

Ce dessin d'un homme scientifique est l'un des 5000 produits dans le cadre de l'étude entre 1966 et 1977. Photo : David Chambers

L’analyse, publiée dans le journal Child Developpment, montre qu’on est passé d’une moyenne de 1 % de dessins de femmes scientifiques dans les années 60 à 28 % aujourd’hui. Pour les chercheurs, cette hausse montre que les stéréotypes sur les femmes en science ont diminué dans la culture populaire à laquelle les jeunes sont exposés.

Décortiquer les chiffres permet toutefois de voir à quel moment leur perception du monde commence à changer. À 5 ou 6 ans, les garçons comme les filles dessinent en des proportions semblables des scientifiques hommes et femmes.

Par contre, ce ratio change à partir de l’âge de 7 et 8 ans : les filles comme les garçons dessinent de moins en moins de femmes scientifiques. À l’âge de 15 et 16 ans, 75 % des filles et 98 % des garçons dessinent un homme.

Les chercheurs croient que, durant cette période, les adolescents sont exposés à l’idée que ce secteur d'emploi est encore majoritairement masculin. Cette perception se transpose dans leurs dessins.

Changer les perceptions

Les chercheurs ont analysé les dessins d'enfants effectués dans le cadre de 78 études échelonnées sur cinq décennies. Photo : Courtoisie : Vasilia Christidou

L’évolution des dessins dans le temps suit toutefois la tendance observée sur le marché du travail.

Depuis les années 60, le nombre de femmes en science a augmenté, passant par exemple aux États-Unis de 28 % de femmes en biologie à 49 %.

Malheureusement, c’est un des rares domaines à atteindre la parité. En chimie, par exemple, on est passé de 28 % à 35 % et en physique, de 3 % à 11 %.

Cette étude n’est pas qu’une question d’art visuel. Les stéréotypes ont un rôle important à jouer dans ce qu’un enfant croit être capable de réussir ou non.

L'étude confirme une tendance déjà observée depuis un moment. En 2017, par exemple, une autre étude montrait qu’à partir de l’âge de 7 ans, les enfants commençaient à associer davantage l’intelligence aux garçons. Pour les chercheurs, il est donc important de poursuivre le travail d’éducation.

Bien que la situation s’améliore, certains domaines d'études et d'emplois restent, à l'image de la science, toujours peu accessibles aux femmes.