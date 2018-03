Un texte de Mathieu Gohier

Dans un rapport publié jeudi, le Directeur parlementaire du budget (DPB) fait le point sur le Nouveau plan en matière d'infrastructures (NPI). Jean-Denis Fréchette souligne que des 14,4 milliards de dollars prévus dans la première phase du NPI, seulement 7,2 milliards ont été attribués à des projets pour les années financières 2016-2017 et 2017-2018.

« Ainsi, 7,2 milliards de dollars du financement prévu pour la phase 1 restent toujours à attribuer à des projets », peut-on lire dans le rapport.

En tenant compte des mises à jour faites dans les budgets fédéraux de 2017 et 2018, le DPB estime que « plus de la moitié des sommes prévues au départ pour la stimulation à court terme sera dépensée après 2016-2017 et 2017-2018 ».

Annoncées en grande pompe comme levier de stimulation économique, les dépenses fédérales en infrastructures ont eu un impact modeste sur la création d'emplois conclut Jean-Denis Fréchette.

Ainsi, « les dépenses d'infrastructure prévues dans le budget de 2016 ont fait augmenter le niveau du PIB réel de 0,1 % en 2016-2017 et en 2017-2018 », écrit le DPB.

Le directeur parlementaire du budget Jean-Denis Fréchette Photo : La Presse canadienne/Adrian Wyld

Alors que l'économie canadienne tourne à plein régime, l'impact des dépenses en infrastructures sur la croissance pourrait également diminuer. Combinées à une éventuelle hausse des taux d'intérêt, « les répercussions seront entièrement annulées d'ici 2021-2022 », avance le DPB.

Pour ce qui est de la création d'emplois, le NPI du gouvernement Trudeau aurait haussé le nombre global d'emplois « d'environ 9600 à 11 100 en 2017-2018 ». De novembre 2016 à novembre 2017, 390 000 emplois ont été créés au Canada, soit une croissance de 2,1 %.

Des dépenses inégales dans les provinces

Le DPB note par ailleurs d'importants écarts des dépenses en infrastructures entre les provinces canadiennes.

« L'Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick sont les provinces qui reçoivent le moins de fonds par rapport à leur population, soit en moyenne 143 $ par personne. À l'échelle nationale, la moyenne est de 703 $ par personne », note Jean-Denis Fréchette.

Comment expliquer ce déséquilibre? Le DPB estime qu'il pourrait ne pas avoir en mains tous les renseignements nécessaires. Le retard « dans la mise en oeuvre du programme » peuvent aussi influencer ces écarts note l'agent du Parlement.