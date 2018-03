Comme promis il y a trois semaines, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, et la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Nancy Bédard, en feront l’annonce officielle lors d’un point de presse commun, jeudi après-midi, au parlement de Québec.

Au début du mois, le ministre Barrette avait assuré que l’élaboration de 16 projets pilotes permettant que préciser la quantité de personnel nécessaire pour donner des soins aux patients prenait forme.

M. Barrette et Mme Bédard venaient alors de se rencontrer pour identifier les établissements où se dérouleront ces exercices et s'entendre sur la plupart des principes et éléments d’analyse à mettre en place.

Ils n’avaient pas voulu donner les détails à ce moment. « Nos équipes vont commencer à travailler ensemble pour construire le projet avec les grilles d’analyse et ainsi de suite », avait expliqué Gaétan Barrette.

Le ministre de la Santé et la présidente de la FIQ se sont rencontrés à plusieurs reprises, dans les dernières semaines, pour tenter de trouver une solution à la surcharge de travail des infirmières et à l'épuisement généralisé qui en découle.

Nancy Bédard avait averti en décembre dernier que son organisation allait se battre bec et ongles pour obtenir un ratio infirmière-patients, établissement par établissement, partout au Québec, afin d'offrir des soins plus humains et sécuritaires.

Les infirmières du Québec ont dénoncé la situation sur de nombreuses tribunes et même tenu des sit-in, dans les derniers mois, pour exprimer leur exaspération.

Le premier ministre Philippe Couillard et le ministre Gaétan Barrette ont tous les deux souligné que la convention collective, signée il y a deux ans par la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), prévoyait plus de postes d’infirmière à temps plein. Toutefois, ces postes ne sont pas tous pourvus, les infirmières à temps partiel étant peu enclines à partager le sort de leurs collègues à temps plein débordées et forcées de faire du temps supplémentaire.

M. Couillard avait même reconnu ne plus savoir quoi faire. « Qu'on nous dise comment on peut améliorer les choses, et on va le faire », avait-il imploré à la fin janvier.

Mme Bédard et M. Barrette s'étaient rencontrés pour la première fois depuis le début de cette crise au début février et avaient commencé à travailler ensemble sur des pistes de solution.