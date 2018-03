Le statu quo met, selon eux, la sécurité de la population en péril. Pour la CSN, l'enjeu dépasse la qualité des conditions de travail et touche directement la qualité des services à la population. Le syndicat estime que les horaires de faction peuvent ajouter jusqu'à 10 minutes de délai supplémentaire par rapport aux horaires à l'heure, « ce qui peut s'avérer fatal dans les situations critiques nécessitant une intervention urgente ».

Parmi les rares à ne pas avoir ratifié les récentes conventions collectives dans le secteur préhospitalier, ces ambulanciers affiliés à la CSN, rappellent que le ministère de la Santé avait pourtant pris cet engagement en cours de négociation.

« Le 21 décembre, on a eu une lettre du sous-ministre expliquant que les entreprises qui ont plus de 28 heures de temps clinique en 7/14 seraient transformées et qu'ils prenaient trois mois pour étudier les chiffres des centrales d'appel. Ici, à Plessisville, on dépasse les 28 heures. On a 29, 30, 31 heures. On s'attend à une réponse. Les trois mois se terminaient le 21, mars », explique le président du syndicat des paramédicaux du Centre-du-Québec, Marc Lavertue.

Au cabinet du ministre Barette, personne n’a encore été en mesure de réagir à cette sortie publique.