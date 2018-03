Il y a trois ans, à 40 ans précisément, Lucia Richardson a fait sa transition. À l'époque, raconte-t-elle, la santé commençait à manquer. Souffrant de cholestérol, de glucose et de diabète, elle a décidé que le moment était venu d'accepter et d'embrasser sa vraie personnalité.

Ça a été une expérience assez difficile de faire face à soi-même, de dire : "écoute, moi je suis ça". Lucia Richardson

Mais cette transition, tous ne l'ont pas acceptée. « Ça a été difficile pour les amis et la famille parce qu'ils m'ont connu de la même façon pendant 40 ans », explique Lucia Richardson.

L'entrepreneure de Regina explique avoir souffert du regard discriminatoire que posaient sur elle des collègues de longue date.

Tu dis bonjour à quelqu’un avec qui tu as travaillé pendant 8 ans et il baisse la tête et marche à côté de toi sans te répondre. Lucia Richardson

Trois ans après sa transition, Lucia Richardson a perdu son emploi. Sans revenu, elle a retroussé ses manches et a lancé sa propre entreprise : un camion-restaurant.

Un projet qui n'a toutefois pas été sans embûche, selon l'entrepreneure, qui raconte avoir eu beaucoup de difficultés à obtenir des prêts de la part d'institutions financières.

« Il y a beaucoup de personnes transgenres qui font [la promotion de la communauté transgenre] et c'est très bien, mais ce n'est pas là que moi je veux mettre mes efforts. Je veux travailler, je veux promouvoir ma compagnie. Et je me lève tous les matins, je mets mes efforts sur ce que je peux contrôler », dit Lucia Richardson.