Un texte d’Angie Landry

Le docteur Alexandre Viau avait plaidé coupable en janvier dernier devant le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec à l'article 46 du code de déontologie dans le dossier concernant Emmanuelle Corbeil-Châtillon.

Article 46 du Code de déontologie du Collègue des médecins du Québec

« Le médecin doit élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, en utilisant les méthodes scientifiques les plus appropriées et, si nécessaire, en recourant aux conseils les plus éclairés. »

Rappel des faits

Le 11 décembre 2013, Emmanuelle Corbeil-Châtillon, 27 ans, s’est rendue à l’hôpital de Rouyn-Noranda afin de subir une appendicectomie.



Quelques semaines plus tard, le 30 décembre 2013, la jeune femme est retournée à l'hôpital en raison de douleurs abdominales.



Le 31 décembre, le Dr Viau aurait confirmé la présence d'un abcès postopératoire et demandé un drainage dans la journée. Un peu plus tard, le cas de la jeune fille aurait été révisé par le docteur Viau et le docteur Faribault. Ils auraient conclu que le drainage n'était pas nécessaire dans la même journée.



Les médecins auraient également noté que l'abcès postopératoire « serait plutôt un sérome ou un hématome ». La jeune femme de 27 ans a ainsi obtenu un congé temporaire jusqu'au lendemain.

Le 1er janvier 2014, lorsqu’elle s’est présentée 11h à l’hôpital, elle aurait été informée par le Dr Viau au téléphone que le drainage était annulé.



La requête introductive d'instance mentionne qu'en aucun temps, les médecins Viau et Faribault ne se seraient présentés au chevet de la patiente le 1er janvier 2014.



À 11h50, une infirmière aurait noté au dossier que le docteur Viau a autorisé son congé après qu'elle ait obtenu une dose d'antibiotiques intraveineux. Vers 13h40, la dame aurait quitté l'hôpital.



Vers minuit 15, le 2 janvier 2014, Emmanuelle Corbeil-Châtillon a été retrouvée sans vie par son conjoint.



Entente à l'amiable avec la famille



La famille d'Emmanuelle Corbeil-Châtillon avait intenté une poursuite qui a finalement été réglée à l'amiable entre les parties, en février 2016, contre deux médecins, dont le Dr Viau.



De son côté, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue dit respecter la décision du conseil de discipline du Collège des médecins du Québec.



L'établissement affirme qu'elle ne commentera toutefois pas la décision rendue mardi.



Plus d’informations suivront.