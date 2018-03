La dame avait la responsabilité de la maison de sa voisine pendant son absence. Lors de sa vérification quotidienne, elle a constaté qu'une fenêtre avait été fracassée. En entrant dans la maison, elle a surpris des cambrioleurs qui ont aussitôt pris la fuite.

L’événement s’est produit chemin Milletta, près de la sortie 115.

La dame a immédiatement communiqué avec les policiers et a fourni une excellente description des suspects. Ces derniers ont été retrouvés peu de temps après, alors qu’ils quittaient les lieux d’une résidence sur la Route 112 à Magog. Il s’agissait d’un endroit qu’ils auraient également cambriolé.

Les suspects de 21 et 23 ans, des résidents de Waterloo, ont été arrêtés.

Après analyse du dossier, il a été déterminé que les individus auraient cumulé trois introductions par effraction au cours de la seule matinée de mercredi sur le territoire desservi par la Régie de police de Memphrémagog.

Selon les enquêteurs, ils étaient à la recherche d’argent, de bijoux, d’objets électroniques et d’alcool.

Les suspects pourraient également avoir un lien avec d’autres cambriolages similaires survenus sur le territoire de la Sûreté du Québec. L’enquête suit son cours.

Les individus comparaîtront jeudi au palais de justice de Sherbrooke, où ils seront accusés d’introduction par effraction, de vol, de possession d’outils de cambriolage et de port de déguisement. De plus, l’homme de 23 ans, qui possède un bon passé judiciaire, comparaîtra aussi pour ne pas avoir respecté les conditions de remise en liberté. Le suspect de 21 ans, quant à lui, sera aussi accusé de possession d’arme prohibée et de stupéfiants : au moment de son arrestation, il avait sur lui du poivre de Cayenne et une petite quantité de résine de cannabis.