« J'ai exposé mes motifs d'inquiétude concernant Amazon bien avant l'élection. À la différence des autres, ils paient peu ou pas d'impôts aux États et collectivités locales, ils utilisent notre système postal comme garçon de courses, avec des pertes énormes pour les États-Unis, et ils poussent à la faillite des milliers de commerçants », a écrit Donald Trump dans un message publié sur Twitter.

L'action Amazon, qui a déjà perdu 4,38 % mercredi sur le NASDAQ en réaction aux premières informations sur les reproches du président à son encontre, cédait environ 1 % dans les transactions en avant-Bourse.

Limiter l'essor d'Amazon

Mercredi, le site d'information Axios, citant cinq sources, a rapporté que Donald Trump était obsédé par Amazon et souhaitait limiter son essor, notamment en modifiant le régime fiscal auquel le groupe est soumis.

La Maison-Blanche avait réagi en déclarant n'avoir aucun projet en cours concernant le groupe.

Une affaire personnelle?

Le fondateur et PDG d'Amazon, Jeff Bezos, est propriétaire à titre personnel du Washington Post, un des deux plus influents quotidiens américains avec le New York Times.

Le Post a reçu l'an dernier l'un des prestigieux prix Pulitzer pour une enquête sur Donald Trump montrant que les affirmations de l'ex-homme d'affaires sur ses dons à des organisations caritatives étaient parfois exagérées et que certains ne concernaient en fait pas des organisations caritatives.

Jeudi, Raj Shah, secrétaire adjoint à la presse de la présidence, a assuré que les critiques du président n'avaient rien à voir avec des griefs personnels visant Amazon ou Jeff Bezos.

« Il s'agit bel et bien de politique », a-t-il assuré sur la chaîne de télévision Fox News.

Il a ajouté que les critiques de Trump n'impliquaient aucun changement de politique.

« Il y a un certain nombre de propositions qui ont fait leur chemin à la Chambre et au Sénat ou ont été envisagées par la Chambre et le Sénat. Il soutiendrait des efforts de ce genre », a-t-il dit.