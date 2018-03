D'OÙ PROVIENNENT LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS DU CANADA?

Des étudiants d'un peu partout dans le monde viennent étudier au Canada. Photo : Radio-Canada

Depuis les 15 dernières années, le nombre d'étudiants internationaux au Canada a explosé. De 2006 à 2016, leur nombre a plus de doublé et leurs origines se sont diversifiées. Analyse du phénomène.

Par Djavan Habel-Thurton

QUE RESTE-T-IL SUR LA ROUTE DES MIGRANTS, ENTRE LA GRÈCE ET L'EUROPE?

Des centaines de milliers de migrants ont tenté de se rendre en Europe en passant par les Balkans, comme ces femmes, rencontrées à Idomeni, au nord de la Grèce. Photo : Georgios Katsegelos

Entre 2014 et 2016, près de 800 000 personnes venues principalement de la Syrie, d'Irak et d'Afghanistan ont fait une grande migration vers l'Europe. Ce parcours parsemé d'embûches a marqué les imaginaires. Une universitaire québécoise est retournée sur la route des migrants deux ans plus tard. Rencontre.

Par Michel Labreque

ESCALADE DE TENSION AVEC LA RUSSIE : MALAISE GÉNÉRALISÉ POUR LES RUSSO-CANADIENS

Le président russe Vladimir Poutine Photo : Getty Images/AFP/Yuri Kadobnov

« Je suis en état de choc », nous dit une Canadienne d'origine russe, lorsqu'on lui demande ce qu'elle pense de l'expulsion de diplomates russes du Canada, avant d'enchaîner sur une longue explication. Puis, elle nous demande de ne pas utiliser ses propos et de ne pas la nommer. « J'ai peur! », avoue-t-elle.

Par Vincent Champagne

DES PLANTES À LA RESCOUSSE DES TERRES AGRICOLES

En plantant une espèce végétale entre les rangs de maïs, on occupe un espace habituellement convoité par les mauvaises herbes. Photo : Radio-Canada

Les monocultures, comme le maïs et le soya, nécessitent souvent le passage répété de machinerie toujours plus lourde et l'emploi massif de produits chimiques qui dégradent le sol. Pour ramener la vie dans leur champ, voilà que des agriculteurs du Québec se tournent vers une technique ancestrale : les cultures intercalaires.

Par Catherine Mercier

ON VOUS RACONTE LA SEMAINE EN IMAGES

La visite surprise et secrète a été officialisée a posteriori par le gouvernement chinois qui a diffusé largement des images de la rencontre. Photo : Reuters

Des Américains jeunes et moins jeunes protestent contre les armes à feu, la Chine reçoit un visiteur rare et la Russie s'indigne à la suite d'une tragédie meurtrière qui aurait pu être évitée. Retour en images d'une semaine fort occupée sur la scène internationale.

Par Alain Labelle

LES STÉRÉOTYPES SUR LES FEMMES EN SCIENCE VUS PAR LES ENFANTS

Une jeune fille fait un dessin. Photo : iStock/Alek Zotoff

À la question « Dessine-moi un scientifique », moins d'un enfant sur trois aux États-Unis y représente une femme. Bien que cette proportion ait augmenté depuis les années 1960, les enfants plus vieux catégorisent toujours la science comme un métier d'homme, un stéréotype susceptible d'influencer les jeunes filles qui voudraient faire carrière en science.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

À LA RECHERCHE D'UNE POMME DE TERRE PLUS ÉCOLOGIQUE

Des pommes de terre de l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada

Des producteurs de pommes de terre et des scientifiques sont à pied d'oeuvre pour améliorer la Russet, une variété dont la production à grande échelle nécessite de nombreux traitements chimiques.

Par Benoît Livernoche

LE CANNABIS 101 ENSEIGNÉ À L'UNIVERSITÉ

Au Canada, les fleurs de cannabis sont de plus en plus populaires. Photo : Radio-Canada/Chantal Srivastava

Avec la légalisation prochaine du cannabis à usage récréatif, les programmes de formation dédiés à la culture de cette plante se multiplient, même à l'université. Car les producteurs de cannabis devront augmenter leur récolte pour satisfaire à la demande.

Par Chantal Srivastava

VÉHICULES AUTONOMES : LE CANADA DOIT PESER SUR L'ACCÉLÉRATEUR

Une voiture autonome est testée dans les rues de la ville de Pittsburgh, aux États-Unis. Photo : La Presse canadienne/Jared Wickerham

L'arrivée des voitures autonomes constituera une véritable révolution dans le secteur des transports et devrait générer d'importantes retombées économiques. Des entreprises canadiennes pourraient en profiter, à condition qu'Ottawa et les provinces mettent en place la réglementation nécessaire pour tester cette nouvelle technologie sur les routes. Mais au fait, à quoi ressemblera un monde avec des véhicules autonomes?

Par Olivier Bachand

RETOUR SUR L'ÉCLOSION DES BOÎTES À CHANSONS

Mouffe, Louise Forestier, Yvon Deschamps et Robert Charlebois sur scène dans L'osstidcho, au Quat'Sous. Photo : ©Centre d'archives de Montréal, fonds Journal Québec-Presse

Dans les années 60, ces modestes salles de spectacles se multiplient dans toutes les régions du Québec et offrent une scène aux chansonniers qui trouvent leur voix, dans une langue d'ici. La belle aventure des boîtes à chansons aura été éphémère, mais prolifique.

Par Solveig Miller

CONGÉ DE PÂQUES : CE QUI EST OUVERT OU FERMÉ

Les commerces, centres commerciaux et épiceries seront majoritairement fermés le dimanche 1er avril Photo : Radio-Canada/Martin Thibault

D'une année l'autre, il est difficile de retenir quels sont les services publics, les épiceries ou les commerces qui restent ouverts lors du congé pascal. Voici une liste des établissements qui ouvrent ou ferment pendant ce week-end de quatre jours.

Bon congé pascal... et à la semaine prochaine!