Un texte d’Alain Labelle

Aux États-Unis, l'événement national « Marchons pour nos vies » a été organisé dans 800 villes et se voulait une réaction spontanée au massacre de 17 personnes dans une école secondaire de Parkland, en Floride, en février dernier.

Washington, États-Unis Photo : Reuters/Eric Thayer

Des centaines de milliers de personnes se sont déplacées à Washington pour participer au rassemblement. Sur la scène dressée sur l'avenue Constitution, l’une des survivantes de la tuerie de Parkland, Emma Gonzalez, s'est adressée avec émotion à la foule. La jeune femme a livré un discours poignant, nommé chacune des victimes, puis est demeurée silencieuse durant plusieurs minutes. « Battez-vous pour vos vies », a-t-elle conclu. Elle est restée six minutes et vingt secondes sur scène, le temps exact du déroulement de la tuerie.

Washington, États-Unis Photo : Reuters/Jonathan Ernst

Une photo trafiquée d'Emma Gonzalez déchirant un exemplaire de la Constitution des États-Unis a par la suite été publiée sur les réseaux sociaux. La véritable photo apparaissait dans le magazine Teen Vogue du 23 mars, sur laquelle elle déchirait une cible de tir en papier. L’image truquée a été partagée près de 70 000 fois par des défenseurs des droits en matière d'armes à feu, qui l’ont utilisé afin de démontrer que les militants pour un meilleur contrôle des armes allaient trop loin.

Parkland, États-Unis Photo : Reuters

À New York, l’ex Beatles Paul McCartney a participé à l’événement, rappelant qu’il avait perdu un ami (John Lennon) à la suite d’un assassinat commis avec une arme à feu. À Los Angeles, l’événement a également rassemblé des milliers de personnes dont le message était, là aussi, sans équivoque.

New York, États-Unis Photo : Reuters/Shannon Stapleton

Los Angeles, États-Unis Photo : Getty Images/Mario Tama

L’autre sujet qui a retenu l’attention aux États-Unis est la diffusion à l’émission 60 minutes de l’entrevue avec Stephanie Clifford, alias Stormy Daniels, qui a affirmé au journaliste Anderson Cooper qu’elle avait eu une relation intime avec le président américain Donald Trump après lui avoir donné la fessée avec un magazine dont il était en couverture. Mensonge ou comble du fantasme narcissique?

Los Angeles, États-Unis Photo : Reuters

La saga catalane a connu un nouveau rebondissement avec l’arrestation de l’ex-président Carles Puigdemont en Allemagne, visé par un mandat d'arrêt européen. Celui qui a été destitué par le gouvernement espagnol après la vaine déclaration d'indépendance de la Catalogne en octobre 2017 attend que la justice allemande se prononce sur son extradition vers l'Espagne. Des manifestants sont immédiatement descendus dans les rues de Barcelone où des heurts ont opposé des militants indépendantistes catalans à la police.

Barcelone, Espagne Photo : Getty Images/Luis Gene

Barcelone, Espagne Photo : Getty Images/Josep Lago

Toujours en Europe, d’autres manifestations se sont tenues, cette fois dans les principales villes de Pologne. Des milliers d’hommes et de femmes sont descendus dans les rues de Warsaw pour montrer leur opposition à un projet de loi du gouvernement conservateur Droit et Justice destiné à durcir la loi antiavortement, déjà parmi les plus restrictives d’Europe.

Warsaw, Pologne Photo : Reuters/Agencja Gazeta

Pas très loin, en Russie, la colère était toujours palpable après l’incendie d’un centre commercial de la ville de Kemerovo en Sibérie dans lequel ont péri au moins 64 personnes, dont 41 enfants. La population accuse le gouvernement régional de corruption. Le centre commercial, un gigantesque ensemble regroupant cinémas, salle de bowling et de jeux, magasins et restaurants a ouvert en 2013 sans avoir reçu l'assentiment des autorités, justement en raison de problèmes dans la sécurité anti-incendie.

Kemerovo, Russie Photo : Reuters/Stringer .

Kemerovo, Russie Photo : Reuters

Les Égyptiens se sont rendus aux urnes pour un scrutin présidentiel de trois jours sans réel suspens, à l'issue duquel l'homme fort du pays Abdel Fattah Al-Sissi est assuré de décrocher un deuxième mandat. Dans un pays confronté à des attaques djihadistes, le vote a été placé sous haute surveillance, ce qui n’a pas empêché les Égyptiens de se déplacer en grand nombre.

Le Caire, Égypte Photo : Reuters/Ammar Awad

Le Caire, Égypte Photo : Getty Images/Mohamed El-Shahed

Au Yémen, des dizaines de milliers de partisans des rebelles houthis soutenus par l’Iran ont manifesté dans la capitale Sanaa à l'occasion du troisième anniversaire du déclenchement de l'intervention militaire commandée par l'Arabie saoudite voisine, et qui a plongé le pays dans une guerre civile qui a fait 10 000 morts et 53 000 blessées. Ce rassemblement a suivi le tir nocturne d'une salve de sept missiles balistiques par les rebelles vers le territoire saoudien. Les missiles ont été interceptés, mais des débris ont fait un mort et deux blessés dans la capitale saoudienne Riyad.

Sanaa, Yémen Photo : Reuters/Khaled Abdullah

En Chine, un train et un cortège officiel ont causé bien des rumeurs qui se sont finalement avérées. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a effectué un premier voyage à l’étranger depuis son arrivée au pouvoir. Il s’est rendu à Pékin pour y rencontrer son homologue chinois, Xi Jinping.

Pékin, Chine Photo : Reuters/Jason Lee

Pékin, Chine Photo : Reuters/Damir Sagolj

La visite surprise et secrète a été officialisée a posteriori par le gouvernement chinois qui a diffusé largement des images de la rencontre. Au menu des discussions, les relations entre les deux pays voisins, la promesse de dénucléarisation de la Corée du Nord et la rencontre prochaine, probablement en mai, de Kim Jong-un avec le président américain Donald Trump.

Pékin, Chine Photo : Reuters

Terminons notre panorama hebdomadaire par une visite au musée de Madame Tussauds de Londres, qui a présenté ses nouvelles représentations en cire de la famille royale britannique. Bonne semaine en images!

Londres, Royaume-Uni Photo : Reuters/Hannah Mckay