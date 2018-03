Ce nouveau protocole n'a pas force de loi, mais permettra de « favoriser la collaboration dans les domaines de la recherche et de la technologie, et de créer de bons emplois », peut-on lire dans la déclaration conjointe diffusée par la première ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne, et le gouverneur de l'Indiana, Eric J. Holcomb.

En 2017, les échanges bilatéraux entre les deux régions ont totalisé plus de 20 milliards de dollars canadiens.

Plus de 110 entreprises ontariennes sont présentes en Indiana, ce qui fait de l'Ontario le principal client de cet État.

Près de 190 000 emplois en Indiana dépendent de ces échanges avec le Canada, dont 14 000 dépendent directement de sociétés ontariennes.

« Cette coopération continue favorisera l'innovation et donnera à nos deux régions un avantage concurrentiel sur le marché mondial, en aidant la main-d'œuvre et les entreprises de chaque côté de la frontière à prospérer », ont déclaré Mme Wynne et M. Holcomb.