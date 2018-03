Les tuyaux de la Sucrerie Chiasson, à Paquetville, par exemple, sont presque à sec. La fin de l'hiver est amorcée, mais l'eau d'érable n'a encore quasiment pas coulé.

« Si on prend Moncton, ç’a coulé. Si on prend Saint-Jean, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, ç’a coulé. Mais nous autres dans le nord, ou du moins dans la partie nord-est, ça n’a pas coulé », affirme Hugues Thériault, de la Sucrerie Chiasson.

Les conditions météorologiques sont en cause. « À Moncton, il y a très peu de neige tandis qu'ici on en a pas mal », indique M. Thériault.

L'an dernier, la récolte a commencé en février et s'est étendue jusqu'en mai. Cette année, l'évaporateur qui fait bouillir le sirop d'érable tourne au ralenti.

Malgré tout, la production continue à la Sucrerie Chiasson. On fabrique du beurre d'érable à partir des dernières coulées, et on attend le début de la nouvelle saison avec confiance.

De plus, l'eau récoltée tardivement est habituellement plus sucrée. Il en faudra donc moins pour faire du sirop. Encore faut-il que le gel et le dégel continuent de se succéder.

« Pour avoir une bonne qualité de sirop, il faut que ça gèle la nuit et que ça dégèle le jour. De moins 5 à plus 5, tu vas avoir de bonnes coulées et du sirop de qualité », explique Hugues Chiasson.

D’après un reportage d’Héloïse Bargain