Keely Brown, une employée du centre de détention qui était de garde les nuits du 18 et 19 août 2015 a témoigné devant les membres du jury mercredi. Elle a raconté que Breanna Kannick lui avait confié qu'elle ne se sentait pas bien la nuit précédant sa mort. Cependant, selon Keely Brown, aucun autre détail n’indiquait que la détenue était en détresse médicale.

Chaque soir, à 22 h, les détenus du centre White Birch sont tenus de sortir de leur cellule, le temps que des employés vérifient leur chambre. Keely Brown a soutenu, lors de son témoignage, que Breanna Kannick ne voulait pas sortir de son lit le soir du 19 août 2015. À un certain moment pendant la vérification qui dure cinq minutes tout au plus, la détenue aurait même demandé à se recoucher. Breanna Kannick est morte quelques heures plus tard, le matin du 20 août 2015.

Une deuxième employée du centre de détention a été appelée à la barre des témoins mercredi. Angela Leinen a déclaré avoir retiré deux sacs de vomi de la chambre de Breanna Kannick le soir précédant sa mort. L’employée a toutefois précisé que ces symptômes sont typiques d’une personne en sevrage.

Angela Leinen a reconnu que Breanna semblait fatiguée, mais puisque ses collègues lui avaient dit que la détenue s’alimentait et s’hydratait, Angela Leinen a conclu que Breanna Kannick allait bien.

Les employés du centre de détention provisoire ont accès en tout temps à un médecin par téléphone, mais aucun employé ne l’a contacté la nuit du 19 août pour faire mention du vomi.

Selon Angela Leinen, Breanna Kannick aurait demandé à avoir un médecin pendant qu’elle était en détention, mais les employés du centre n’ont pas l’autorité nécessaire pour prendre cette démarche, dit-elle. La décision revient à l’infirmière en poste à ce moment-là. Les témoins ont cependant indiqué que l’infirmière présente la nuit du 19 août avait quitté le centre avant 21 h 30.

La mère de la détenue, Sherri Chartrand, est sortie de la salle en sanglots après avoir entendu les témoignages des deux employés.

Je suis épuisée émotionnellement, je suis blessée et dégoûtée par la façon dont ils ont traité mon bébé. Sherri Chartrand, mère de Breanna Kannick

Sherri Chartrand intente une poursuite judiciaire contre la province et 11 employés qui travaillaient au centre de détention provisoire au moment de la mort de sa fille.

Breanna Kannick était en détention pour avoir omis de comparaître devant le tribunal afin de répondre à des accusations de possession de drogue.

L’enquête du coroner sur la mort de Breanna Kannick se poursuit jeudi à l’hôtel Holiday Inn à Regina.