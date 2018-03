George Thorogood & The Destroyers, à qui l’on doit entre autres le succès Bad to the bone, se produiront le jeudi 23 août à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières.

La légende vivante du blues Buddy Guy, 81 ans, sera sur la scène de l’Amphithéâtre Cogeco le samedi 25 août.

Les passeports pour le festival Trois-Rivières en blues seront mis en vente samedi. Plusieurs artistes se produiront durant les quatre jours de l’événement à l’Amphithéâtre Cogeco, sur la scène acoustique sur la rue Badeaux et dans plusieurs bars et restaurants du centre-ville.

L’an dernier, le groupe Styx et le chanteur Johnny Lang avaient participé à Trois-Rivières en blues.