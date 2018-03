Elle a obtenu 59 % du vote des membres du parti contre celle qui représentait Québec solidaire à l'élection de 2014, Marie-Ève Duchesne.

« On va préparer la lutte contre les idées néolibérales dépassées et les élites qui œuvrent, à l’échelle du monde, à broyer les cultures, les territoires et les vies humaines. S’indigner ne suffit plus. Il faut plus de voix solidaires partout au Québec », a affirmé Catherine Dorion qui s'est présentée sous la bannière d'Option nationale en 2012 et en 2014.

Le départ de la péquiste Agnès Maltais donne espoir à Québec solidaire de pouvoir ravir Taschereau, qui est un bastion péquiste du centre-ville de Québec depuis 20 ans.

Au Parti québécois, le successeur d'Agnès Maltais n'est pas encore connu. Du côté du Parti libéral, Florent Tanlet représentera la formation qui a perdu par quelques centaines de voix à la dernière élection.