Baie-Comeau s'est bien défendu en début de match, mais s'est effondré au deuxième vingt. Les visiteurs ont marqué trois buts sans répliquer.

L'hémorragie s'est poursuivie et les Mooseheads l'ont emporté 8 à 1. Jordan Martel a été l'auteur de l'unique but des Nord-Côtiers, et il l'a fait sans aide.

L'entraîneur-chef du Drakkar, Martin Benard, estime que ses joueurs n'ont pas été assez vifs, mais il souhaite maintenant se concentrer sur la prochaine partie qui sera aussi disputée à Baie-Comeau.

Dans les séries, que tu perdes 2 à 1 ou que tu perdes 8 à 1, t'as perdu la game. Ce qu'il faut faire, c'est tourner la page. Martin Bernard, entraîneur-chef du Drakkar de Baie-Comeau

Des Mooseheads combatifs

Maxime Fortier, des Mooseheads, a été l'auteur du premier but de la rencontre et a aussi trouvé le fond du filet en désavantage numérique pendant la deuxième période. Il a obtenu la première étoile du match.

Ce soir [Maxime Fortier], c'est le joueur qui a fait la différence de l'autre côté. C'est un joueur de 20 ans, il a plus d'expérience, plus de vécu. Son niveau d'énergie, lui, il est encore là, donc c'est sûr qu'il a marqué deux gros buts qui nous ont fait mal. Martin Bernard, entraîneur-chef du Drakkar de Baie-Comeau

Martin Benard reconnaît que l'équipe d'Halifax compte plusieurs joueurs talentueux, mais il croit aussi que ses joueurs ont manqué d'énergie. « On a été un peu plus lent dans notre exécution. Les batailles le long des rampes, on en a perdu plus. [Mardi], on en gagnait beaucoup », a-t-il dit en conférence de presse après la rencontre.

Le gardien Francis Leclerc a été remplacé par Justin Blanchette devant le filet du Drakkar, en début de troisième période, lorsque l'équipe perdait 5-1.

Les Mooseheads ont dirigé 40 rondelles au filet comparativement à 28 pour le Drakkar.

1921 spectateurs étaient présents au Centre Henry-Leonard pour assister à la défaite du Drakkar, mercredi soir. Photo : Radio-Canada/Marlène Joseph-Blais

Le Drakkar fera face à l'élimination vendredi.

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais