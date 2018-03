La directrice par intérim de la Commission, Alaina Nicholson, a mené un examen de leur conduite professionnelle. Elle a déterminé qu'ils avaient conclu une entente avec un aîné, en 2013, pour la vente de sa propriété. Cette dernière est restée invendue plusieurs mois, puis Mme Hannah a décidé de l’acheter en « profitant financièrement » de l’aîné « de façon extrême », selon Mme Nicholson.

Tanya Hannah et Maurice Poirier étaient propriétaires d'une agence Century 21 au moment des faits. L’entente comprenait l’achat de la propriété de l’aîné pour environ trois quarts du prix demandé, qui était de 324 900 $. L'entente stipulait aussi que l’aîné accorde à Mme Hannah un prêt sans intérêts et un important crédit pour rénovations, en échange d’une hypothèque accessoire sur la propriété et d’une allocation mensuelle qui couvrirait partiellement le loyer de l’aîné.

En fin de compte, selon les documents de la Commission, l’aîné a reçu moins de 17 000 $ en paiements de loyer pour la vente de sa propriété.

« Il est évident qu’ils se sont enrichis considérablement grâce à cette transaction, au détriment [de l’aîné]. Il a perdu sa maison, qui était son unique avoir, et il n’a reçu en retour qu’un an et demi de loyer », a souligné la directrice Alaina Nicholson dans sa décision.

De plus, l’aîné avait donné une procuration à Mme Hannah et à M. Poirier. Ce document légal leur accordait le droit de gérer ses affaires. Et dans son testament, l’aîné a désigné M. Poirier comme exécuteur testamentaire, fiduciaire et bénéficiaire unique, et Mme Hannah comme exécutrice testamentaire, fiduciaire et bénéficiaire de suppléance.

Le Bureau du curateur public a réussi à obtenir le retrait de la procuration en 2017. Le curateur public a aussi intenté une poursuite au civil contre Mme Hannah afin de recouvrer l’argent exigible au titre de l’hypothèque accessoire.

Tanya Hannah et Maurice Poirier ne peuvent pas présenter une nouvelle demande de permis en vertu de la loi sur les agents immobiliers pendant un an à compter de la date de la décision. M. Poirier a fait appel, mais aucune n’a encore été fixée pour le tribunal entende l’appel.