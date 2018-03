Un texte de François Le Blanc

C'était comme le jour et la nuit pour les Wildcats. Mardi, la troupe de Darren Rumble a été très ordinaire dans toutes les facettes de jeu tandis que Rimouski dominait l'action. Mercredi, c'était tout le contraire.

Pour les vainqueurs, James Phelan avec deux buts a été l'une des vedettes en attaque avec Adam Capanelli (un but et deux mentions d'aide), Jonathan Aspirot (un but, une passe) et Simon LeCoultre (trois passes).

« On s'est mieux préparé pour cette partie, explique James Phelan. Je crois qu'on est revenu de Rimouski, à égalité 1-1 et nous étions trop [à l’aise]. »

La première étoile de la rencontre ajoute que, cette fois-ci, les Wildcats ont profité de toutes les occasions qui s'offraient à eux.

De l'autre côté, l'Océanic s'expliquait mal les raisons de la contre-performance. « Je crois que nous avons manqué d'éthique de travail », mentionne Samuel Dove-McFalls.

L'entraîneur-chef, Serge Beausoleil, était déçu de la façon dont ses joueurs ont réagi. « On savait que les Wildcats étaient pour être très forts, car ils se battaient pour éviter l'élimination. Les Wildcats méritaient de gagner, ils ont été les meilleurs », dit-il.

La cinquième partie de la série aura lieu le Vendredi saint à Rimouski et le sixième affrontement sera présenté au Colisée de Moncton le dimanche de Pâques.