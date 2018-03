Un texte d'Émélie Rivard-Boudreau

Malgré le fait que les prédictions ne favorisaient pas les Foreurs dans cette série, la formation de Val-d'Or a été dans la lutte jusqu'à la toute fin de sa saison. Deux buts ont été comptés dans les dernières minutes de la partie.

L'entraîneur-chef, Pascal Daoust, considère que le Vert-et-or a livré une chaude lutte à l'Armada. « À tout le moins, dans trois des quatre matchs, estime-t-il. Par contre, je continue à dire qu'il y a eu des pas de l'avant super importants pour leur développement à eux et pour le développement du futur de l'organisation. »

Les joueurs des Foreurs de Val-d'Or ont rendu hommage à leur capitaine, David Henley. Photo : Radio-Canada/Émélie Rivard-Boudreau

La fin de l'ère « Henley »

L'élimination des Foreurs de Val-d'Or marque la fin de la carrière du capitaine, David Henley, qui a passé cinq ans la LHJMQ.

Il a compté le seul but de son équipe, mercredi soir, au Centre Air Creebec de Val-d'Or.

David Henley était triste de sa défaite, mais heureux de pouvoir saluer les siens, après cinq ans dans la LHJMQ.

Perdre en quatre, c'est plate, mais au fond de moi, on dirait que je souhaitais que ça se termine à Val-d'Or pour remercier la foule et vivre mes derniers moments ici. David Henley, capitaine des Foreurs de Val-d'Or

David Henley était le troisième de sa famille à être capitaine des Foreurs de Val-d'Or au cours des 10 dernières saisons. Avant lui, ses deux frères, Cédrik et Samuel, ont porté le titre de capitaine des Foreurs.

« Présentement, je me remémore tout ce que j'ai vécu et ce sont des beaux souvenirs pour moi et toute notre famille. C'est vraiment inoubliable ce que je vis en ce moment », a déclaré David Henley à la fin de son dernier match junior.

Toute sa famille était facile à retrouver dans l'aréna. Plusieurs partisans ont salué une dernière fois sa mère, Manon Lévesque.

« Les gens viennent me parler, les gens sont gentils, raconte-t-elle entre les salutations des partisans. Ce soir, particulièrement, il y a plein de mes amis, des gens que je connais, qu m'ont dit "c'est peut-être le dernier match à David, on va être là, Manon, pour souligner ça!". Ça me touche. »

Pour le président de l'organisation, Dany Marchand, une importante page d'histoire se tourne. Cette famille valdorienne occupait une place spéciale dans le coeur des partisans. « C'est sûr qu'on se doit de privilégier un joueur local ou, à tout le moins, régional. Ces joueurs-là ont été développés ici, en Abitibi-Témiscamingue, puis ils peuvent porter fièrement les couleurs des organisations de la région. »

David Henley termine sa carrière junior en détenant un record de la LHJMQ. En 2013, il a inscrit un but à 5 secondes de jeu, soit le but le plus rapide en début de match de l'histoire de la ligue.