Depuis une semaine, des témoignages à la CBC de jeunes résidents et de travailleurs dans les foyers d'accueil révèlent de graves problèmes dans les soins octroyés.

Il y est question d'abus verbal et même physique, de négligence et d'incapacité à remplir le mandat de protection des enfants vulnérables.

Le gouvernement du Yukon a annoncé la semaine dernière une révision du système par la défenseure de l'enfance et de la jeunesse, Annette King. À l'Assemblée législative, l'opposition continue de demander une enquête indépendante et une meilleure protection des dénonciateurs.

Mercredi, le gouvernement a réitéré son engagement à soutenir les employés qui désirent parler des problèmes du système. Le ministre responsable de la fonction publique, Richard Mostyn, a invité les dénonciateurs à contacter directement les sous-ministres s'ils ne se sentaient pas à l'aise de parler à leurs supérieurs.

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Pauline Frost, dit prendre au sérieux les allégations et faire tout en son pouvoir pour procéder aux changements nécessaires.

Un jeune du système témoigne

Tyrell Jackson est récemment sorti de la tutelle du système de bien-être à l'enfance du Yukon. Photo : Radio-Canada/Paul Tukker

Tyrell Jackson,19 ans, sous la garde du gouvernement depuis l'âge de trois ans, relate plusieurs incidents où il s'est vu refuser l'accès au foyer de groupe, même par des températures, se souvient-il, de -30 degrés Celcius.

Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je revenais et on me disait qu'il était trop tard, ou que j'avais l'air intoxiqué [...] et ils me verrouillaient à l'extérieur. Tyrell Jackson

Tyrell Jackson affirme avoir reçu l'ordre à certaines occasions de quitter sa chambre pour laisser la place à un autre jeune, et ce, même s'il n'avait aucun endroit où aller.

Il croit que d'autres résidents des foyers d'accueil devraient également parler de leurs expériences pour que le système soit changé.

Des travailleurs dénonciateurs craignent de perdre leur emploi

Trois travailleurs de foyers de groupe ont accepté de parler, mais sous le couvert de l'anonymat seulement, par crainte de représailles de leur employeur. Chacun a corroboré les allégations émises des jeunes résidents. « Mentalement ou émotivement, il ne fait aucun doute que le système contribue à leur traumatisme », affirme l'un d'eux.

Il n'est pas rare pour un employé surmené et mal formé avec une charge de travail excessive de ne pas être en mesure de satisfaire aux exigences de visites d'une famille et de suivis. En conséquence, des enfants subissent de la négligence, de la violence corporelle, de l'abus sexuel. Travailleur anonyme

Un autre travailleur croit qu'une révision en profondeur du système est nécessaire, mais que cette enquête doit être faite de façon indépendante.

« Une personne indépendante et neutre, quelqu'un qui n'est pas ici et qui révise non seulement les rapports, mais également la qualité des décisions qui sont prises. [...] Nous avons besoin de surveillance, d'autorité légale pour diriger un changement. »

Avec les informations de CBC/Nancy Thomson