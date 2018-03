Carol-Ann Kack dit se présenter à l’investiture pour Québec solidaire parce que le parti représente bien ses valeurs, dont le féminisme, l’écologisme et la démocratie, de même que le développement régional.

Elle a pour but de faire découvrir le parti qui est un peu méconnu dans la région selon elle.

La candidate explique également que la représentation des femmes en politique est un enjeu important pour elle et que c’est une des raisons pour lesquelles elle se lance en politique.

J’avais envie de venir dire : on peut être une femme et faire de la politique. Carol-Ann Kack, candidate à l’investiture de Québec Solidaire à Rimouski

Aux élections de 2014, Québec Solidaire avait obtenu 16,4 % des suffrages à Rimouski, soit le double du pointage national. Carol-Ann Kack croit qu’avec du travail, le parti a des chances d’emporter un siège dans la circonscription aux élections du 1er octobre prochain.

L’Assemblée d’investiture de Québec Solidaire aura lieu le 15 mai prochain au café Le Moussonneur.

Pour l’instant, la course à l’investiture compte un seul autre candidat. Il s’agit du directeur au conseil d'administration de l'APTS soit l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, Sylvain Lirette.