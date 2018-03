Un texte de Charles Beaudoin

Samuel Poulin a joué les héros pour Sherbrooke avec un peu moins de trois minutes à faire au match lorsqu'il a fait dévier un tir de la pointe qui a déjoué le gardien Samuel Harvey. Nicolas Poulin a ensuite ajouté un but dans un filet désert pour sceller l'issue du match.

« C'est un bon feeling quand on peut aller chercher un gros but comme ça en fin de partie, mais il restait du temps à jouer, a déclaré Samuel Poulin après le match. La foule était derrière nous, ça venait nous chercher par en dedans et on avait l'adrénaline dans le tapis. »

Le capitaine Hugo Roy, lors d'un avantage numérique en première période, et Yaroslav Alexeyev, au second engagement, ont inscrit les deux autres filets de la troupe sherbrookoise. La réplique est venue des bâtons de Peter Abbandonato et de Mathieu Boucher. Nommé première étoile du match, le gardien Reilly Pickard a réalisé 36 arrêts dans la victoire tandis que Samuel Harvey a bloqué 39 tirs.

« J'ai aimé notre première période, on est sorti fort. Après ça, en deuxième, Pickard a fait les arrêts clés. Ç'a été un bon match serré et les avantages numériques ont fonctionné des deux côtés. Ç'a été tout un but à la fin avec la foule en délire; les gars étaient bien excités », a souligné l'entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke, Stéphane Julien.

Quand on a marqué le troisième but, j'ai vu les gars qui voulaient absolument gagner. Stéphane Julien, entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke

« On a eu d'excellentes chances, mais on n'a pas été en mesure de finir le jeu. Par la suite, ils ont été opportunistes et ils en ont profité , a résumé le pilote des Huskies, Gilles Bouchard. C'est une bonne compétition de gardiens de but. Les deux ont été excellents dans la série, c'est positif pour ça et ça rend la série serrée. »

La série est maintenant égale 2-2 et se transporte à l'aréna Iamgold de Rouyn-Noranda, où le prochain affrontement entre les deux équipes aura lieu vendredi soir. Le sixième duel est prévu à 15 h, dimanche, au Palais des sports Léopold-Drolet.

« On a la volonté de passer cette première ronde-là, ça va être difficile, mais maintenant, on sait qu'on est capable de gagner à Rouyn, donc on s'en va là-bas la tête en paix et on va essayer de récupérer le plus tôt possible », a affirmé Stéphane Julien.