Dès la première période, les Sags se sont imposés en marquant deux buts. Morgan Nauss et Kevin Klima ont permis à leur équipe de prendre une importante avance.

En deuxième période, le Titan a réussi à égaler le pointage avant de compter de nouveau moins de deux minutes avant la fin de la période, amenant le score à 3-2. Les Saguenéens n'ont toutefois pas perdu de temps et ont répliqué quelques secondes plus tard avec un but égalisateur, compté par Kelly Klima.

Une troisième période enlevante

C'est lors de la troisième période que les Saguenéens ont creusé l'écart. À 12 minutes, Kelly Klima a compté son deuxième but, permettant de prendre l'avance 4-3. Zackary Lavigne ainsi que Kevin Klima ont ensuite marqué eux aussi pour atteindre la marque de 6-3.

La série est maintenant égale 2-2. Les Saguenéens affronteront le Titan vendredi au Nouveau-Brunswick avant de revenir à domicile dimanche.