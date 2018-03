Le gouvernement régional a fait l’acquisition d’une propriété vacante sur la rue Spence à moins d’un kilomètre à l’est de l’Hôpital général de Hawkesbury.

Le terrain, acheté au coût de 1,350 M$, devait satisfaire à des critères de sélection spécifiques.

« On avait besoin d’un terrain avec les services [municipaux] d’eau et d’égout, de l’électricité et du gaz naturel », explique le directeur général des CUPR, Stéphane Parisien.

Cette acquisition est une étape importante pour les CUPR, car le gouvernement régional devient ainsi admissible à l’obtention d’une subvention de 250 000 $ de la province pour financer la planification du projet de construction du bâtiment qui remplacera la Résidence Prescott-Russell.

« Pour avoir accès à la subvention, pour tout ce qui est architecture, études hydrologiques […] on a besoin d’avoir cet argent-là. Et pour avoir l’argent, il faut qu’on ait un site », ajoute le directeur général des Comtés unis.

Une étude opérationnelle « qui tombe à point »

Les CUPR ont aussi dévoilé l’identité du consultant qui réalisera l’étude opérationnelle de la Résidence Prescott-Russell commandée par les maires en octobre dernier.

C’est la firme Extendicare Canada qui a remporté l’appel d’offres pour un montant de 107 475 $.

Selon Stéphane Parisien, cette annonce « tombe à point », car l’attribution du contrat coïncide avec la demande récente déposée par les CUPR pour augmenter le nombre de lits géré par l'établissement, qui en compte présentement 146.

« On va demander à la firme […] de faire le scénario où l’on ajoute 78 lits. Le moment est excellent pour faire tout ça en même temps. […] C’est quand même un processus qui est long, car on doit revoir l’ensemble des processus à la Résidence », conclut l’administrateur.