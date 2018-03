C’est parce que le Cégep a enregistré trop peu d'inscriptions dans ces programmes, entre deux et six par programme pour la rentrée 2018-2019, que la direction souhaite en suspendre les cours. Or, la décision finale appartient au conseil d’administration qui doit trancher la question à l’issue de la réunion.

Pour tenter de maintenir les programmes en activités, le syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de Trois-Rivières a fait des représentations aux administrateurs mercredi soir.

Programmes en technologie visés : Mécanique industrielle (maintenance)

Mécanique du bâtiment

Électronique (spécialisation télécommunications)

Génie métallurgique – contrôle des matériaux

Écodéveloppement et bioproduits (anciennement technique de pâtes et papiers) qui pourrait être suspendu en raison du manque de financement du gouvernement du Québec

Pour le président du syndicat, Jean Fournier, suspendre ces programmes devrait être l’ultime solution. Il croit que d’autres efforts pourraient être faits.

En plus de possibles pertes d’emplois au sein du corps professionnel, la situation entrainerait une perte d’expertise dans la région, une situation qui suscite beaucoup d’inquiétude pour le syndicat.

Le président du syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de Trois-Rivières, Jean Fournier Photo : Radio-Canada

« Ce sont des équipes de profs qui sont secouées et démobilisées. On a même eu des parents qui ont appelé le syndicat pour dire : "Qu’est-ce qui se passe? Mon enfant a été refusé, pourquoi?" Alors ça crée une onde de choc. Une onde de choc aussi pour les entreprises », regrette Jean Fournier.

La direction n’a pas souhaité commenter la situation avant qu’une décision finale ne soit prise par le conseil d’administration.

Le Cégep de Trois-Rivières avait fait savoir son intention au début du mois de mars, une décision à laquelle s'était opposé le syndicat.