Un texte de Laurie Trudel

Cette entente de collaboration avec le Centre d’aide et de lutte contre les agressions sexuelles (CALAS) de l’Outaouais est financée à même les cotisations des étudiants, au coût de 10 000 $ par année.

Depuis son entrée en vigueur, un total de 20 000 $ a donc déjà été dépensé pour ce service par l’AGE-UQO.

Bianca Schiffo Fuoco, conseillère générale par intérim à l’AGE-UQO Photo : Radio-Canada

On croit que ça devrait être l’UQO qui devrait payer pour ce service-là [...], mais comme l’UQO reste immobile face à ça, on a décidé de prendre les devants. Bianca Schiffo Fuoco, conseillère générale par intérim à l’AGE-UQO

Depuis janvier 2017, une intervenante sociale offre des services d’aide, de soutien et d’accompagnement au téléphone ou en personne, aux femmes qui fréquentent l’UQO et qui ont vécu des agressions sexuelles ou toute autre forme de violence à caractère sexuel.

Ce service offert six heures par semaine permet notamment aux étudiantes de l’UQO d’éviter les listes d’attente pour obtenir de l’aide.

Isabelle Dubé, intervenante sociale au CALAS de l’Outaouais Photo : Radio-Canada

Notre intervenante du CALAS devient aussi une personne ressource, notamment pour les associations étudiantes de l’UQO qui désirent organiser des activités ou en savoir un peu plus [...] elle va aussi offrir des ateliers, des formations, dans un cadre de prévention. Isabelle Dubé, intervenante sociale au CALAS de l’Outaouais

L’UQO doit tirer des leçons des 12 travaux d’Hercule, selon l’AGE-UQO

À la rentrée universitaire en 2016, l'UQO a été secouée par une controverse de nature sexuelle. Une activité organisée par l'équipe des Jeux de la communication promettait des récompenses aux participants qui relevaient une douzaine de défis osés.

L'activité intitulée « Les 12 travaux d'Hercule » a été dénoncée, puis finalement annulée.

À la suite de cet incident, l'AGE-UQO a tenu à s'attaquer rapidement à la problématique des violences sexuelles. Ce partenariat entre l’association étudiante et le CALAS sera renouvelé tant que l’institution n’assurera pas le financement du service, selon la conseillère générale par intérim de l’AGE.

L’UQO semble avoir un manque de volonté politique par rapport à ce service. Bianca Schiffo Fuoco, conseillère générale par intérim à l’AGE-UQO

Depuis un an, l’intervenante embauchée par l’AGE-UQO a répondu à une vingtaine de demandes d’aide et d’informations pour des victimes ou leurs proches, en plus d’offrir des ateliers de formation à diverses associations étudiantes.

Une étude réalisée en 2016 par l’équipe Enquête Sexualité, Sécurité et Interactions en Milieu Universitaire (ESSIMU), à laquelle 500 membres de la communauté universitaire de l’UQO ont participé, soutenait qu’une personne sur trois s’est dite victime d’une forme de violence sexuelle depuis son arrivée au sein de l’établissement.

Ces violences se déroulent non seulement lors d’initiations, de fêtes ou d’activités sociales, mais aussi dans contexte d’enseignement, selon les constats de l’ESSIMU.

L’AGE-UQO devra s’armer de patience

La vice-rectrice à l’enseignement et à la recherche de l’UQO salue l’initiative de l’AGE-UQO d’avoir embauché une intervenante à ses frais. « Les étudiants ont été très rapides et c’est tant mieux », affirme Sylvie de Grosbois.

La responsable du dossier des violences sexuelles demande toutefois aux représentants des étudiants d'être patients. Elle affirme que cette offre de services sera étudiée par le comité qu’elle préside d’ici peu, au même titre que d’autres enjeux.

Toutes ces options sont à envisager et ça va faire partie de ce que nous devons attacher comme modalités à l'externe lorsqu'on arrivera à voir tout ce qui est demandé de la part des institutions et comment on s'y prend. Sylvie de Grosbois, vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche pour l’UQO

« Il est évident que l'UQO va s'inscrire dans ces démarches d'accompagnement, on doit le faire [...] Ça va être fait », ajoute Mme de Grosbois.

La Loi visant à prévenir et combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur, adoptée en décembre 2017 par l’Assemblée nationale, exige notamment des institutions d'enseignement supérieur une « offre de service d'accueil, de référence, de soutien psychosocial et d'accompagnement des personnes par des ressources spécialisées et formées en matière de violence à caractère sexuel. »

Pour ce faire, les universités peuvent justement conclure des ententes avec des ressources externes, dont le CALAS fait partie.

Cette loi n’est pas une contrainte pour l’UQO, explique Mme de Grosbois, puisque « le travail était déjà commencé et les ajustements nécessaires sont faits. » Cependant, le comité de l’UQO « est passé en mode accélération », précise-t-elle, en raison de ces nouvelles exigences.

Selon les dispositions de cette loi, la nouvelle politique de prévention des violences à caractère sexuel de l'UQO devra être adoptée avant le 1er janvier prochain, et sa mise en oeuvre devra se faire au plus tard en septembre 2019.

L'UQO va se conformer au calendrier et « mettre les bouchées triples d'ici là pour y arriver », ajoute Sylvie de Grosbois.

L’UQO au coeur d’un grand chantier pour contrer les violences sexuelles

Sylvie de Grosbois, vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche Photo : Radio-Canada

Une politique de dénonciation était déjà en place à l’UQO avant l’incident à caractère sexuel de 2016 pour traiter les plaintes des victimes.

Toutefois, Radio-Canada a révélé qu’aucune activité de formation, de sensibilisation ou de prévention n’avait été mise de l’avant par l’administration de l’établissement pour contrer les violences sexuelles sur les campus.

Depuis 2016, l’UQO a cependant inclus la prévention des cas de harcèlement et d’agressions sexuelles dans son plan stratégique 2016-2020.

De plus, un comité consultatif composé d’une vingtaine d’acteurs du milieu universitaire, incluant des étudiants, des professeurs, des membres de la direction et du personnel de soutien a été mis sur pied en 2016 pour s'attaquer à la problématique.

Ce comité doit notamment effectuer une révision des politiques et des règlements en place. Une douzaine de rencontres ont eu lieu depuis sa création.

Ce sont des dossiers qui sont difficiles pour les victimes et qui sont complexes à piloter par les institutions, ça, il faut le reconnaître, parce que la journée où on dit non, c’est simple, on passe à côté. Sylvie de Grosbois, vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche

Depuis l’an dernier, l’UQO offre de la formation à cet effet à son personnel. Les cadres et les employés de soutien ont notamment été sensibilisés aux enjeux liés aux violences sexuelles par une intervenante du CALAS.

« On a offert une formation surtout sur l’agression sexuelle en général, les mythes, les préjugés, comment recevoir un dévoilement aussi », affirme Isabelle Dubé, intervenante sociale au CALAS de l’Outaouais.

L’automne dernier, une activité de formation a également été offerte au personnel de première ligne des différents programmes, dans le cadre d’une entente avec la campagne nationale « Sans oui, c’est non ». Les directeurs de programmes devraient eux aussi obtenir une formation semblable prochainement.

D'autres initiatives de sensibilisation ont aussi été mises en place au cours des deux dernières années par l’administration de l’établissement universitaire.

L’AGE-UQO considère toutefois que les actions entreprises jusqu’à maintenant « ne sont pas suffisamment concrètes, considérant les besoins en matière de violence sexuelle. »

S’inspirer d’autres universités

L’Association générale étudiante de l’UQO aimerait cependant que l’administration de l’Université s’inspire davantage de plusieurs mesures mises en place dans d’autres universités québécoises.

Par exemple, à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), le Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) a procédé à la révision des politiques en matière de harcèlement psychologique et sexuel, a mis à jour les politiques de l’Université sur les violences à caractère sexuel et a développé un service d’éducation et de sensibilisation à l’intention du personnel et de la population étudiante.

Une intervenante est disponible trois jours par semaine pour répondre aux demandes d’aide des victimes, au téléphone ou en personne, depuis septembre 2017. Ce service est offert directement sur le campus de l’UQAM, dans le cadre d’un projet pilote financé par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.