Un texte de Charles Beaudoin

La triple médaillée olympique en patinage courte piste et le patineur de longue piste ont d'abord été accueillis par une haie d'honneur composée de patineurs du Club de patinage de vitesse de Sherbrooke (CPVS) à l'hôtel de ville. Ils ont ensuite signé le livre d'or de la Ville de Sherbrooke au terme d'une cérémonie civique où on a souligné leurs exploits et la persévérance dont ils ont fait preuve au cours de leur carrière pour les réaliser.

« Je tiens à vous remercier pour vos performances, a notamment lancé le président du CPVS, Denis Lemay. Vous avez des parcours très différents, mais très admirables. Malgré vos heures d'entraînement infernales, vous réussissez à poursuivre vos études et c'est tout à votre honneur. »

Les deux athlètes se disaient particulièrement fiers d'être célébrés à la maison. Plus d'une cinquantaine de personnes étaient rassemblées à l'hôtel de ville pour les féliciter.

« C'est vraiment grandiose, s'est réjouie Kim Boutin. Le Club a toujours été derrière moi, la Ville de Sherbrooke, Excellence sportive Sherbrooke. Pour moi, de venir ici les remercier, c'était vraiment important. Le Club de Sherbrooke est là depuis que je suis toute jeune et il m'a permis de rester connectée à mes valeurs, parce que c'est facile de se perdre dans un monde de performances. »

On n'arrive pas à faire des résultats comme ça quand on est seule. C'est grâce à eux que j'ai trois médailles autour du cou et que j'ai été porte-drapeau. Kim Boutin

Un sentiment qui était partagé par Alex Boisvert-Lacroix.

« C'est super agréable d'avoir cette réception-là, parce que quand on est aux Jeux, on est dans notre bulle et on n'est pas nécessairement conscient de ce qui se passe autour de nous. Par après, de vivre des cérémonies comme ça, d'avoir des beaux mots de dignitaires et de ma mère, c'est très touchant et très apprécié. »

Une inspiration pour le Phoenix de Sherbrooke?

Les deux athlètes ont assisté au quatrième match de la série opposant le Phoenix de Sherbrooke aux Huskies de Rouyn-Noranda, où ils ont effectué une mise au jeu protocolaire. Ils espèrent être en mesure d'inspirer leur club suffisamment pour lui permettre d'égaler la série à 2-2.

« Je suis vraiment contente. Je suis une fan de sports et de venir encourager le Phoenix, c'est comme lorsque j'étais plus jeune », assurait Kim Boutin, même si elle avait participé à une cérémonie semblable au Centre Bell lundi.

« Cest une partie très importante et on va leur donner toute notre énergie en espérant que Kim et moi, on leur amène de la chance », mentionnait quant à lui Alex Boisvert-Lacroix.