Un texte de MIchel-Félix Tremblay avec la collaboration de Joane Bérubé

Telus promet que d'ici l'hiver prochain, presque tous les commerces et les résidences entre les Plateaux de Matapédia et Shigawake auront accès à la fibre optique.

Il s'agit de la première phase d’un plan étalé sur trois ans annoncé en décembre dernier et financé à 30 % par des fonds publics.

Au total 25 millions de dollars seront investis, soit 70 % par Telus et le reste par Québec et Ottawa dans le cadre des programmes Québec branché et Brancher pour innover.

Selon la vice-présidente de Telus, Marie-Christine D'Amours, il n’y a pas beaucoup d’endroits au monde où le niveau de couverture de la fibre optique est aussi important.

« Même les grands centres urbains n’ont pas la fibre optique jusqu’à la maison. Nous, on fait fibre jusqu’à la maison et pas seulement en ville, dans les routes rurales, dans toutes les communautés. C’est vraiment unique au Canada », précise le vice-président Clément Audet.

Telus s'est aussi engagée, avec l'aide financière des gouvernements, à déployer la haute vitesse dans 99 % des collectivités d'ici 2021.