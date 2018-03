Une analyse de Sébastien Bovet, chef du Bureau parlementaire à Québec

Quelle est cette phrase? « Je pense, très personnellement, que nous sommes à la limite », a dit le ministre. La limite dont parlait M. Leitao, c’est le financement du Programme québécois des infrastructures, le PQI dans le jargon bureaucratique.

Le gouvernement y investit 100 milliards de dollars, et le ministre laissait entendre que la limite de financement était atteinte. Il n’en fallait pas plus pour que plusieurs pensent que le gouvernement n’avait pas d’argent pour financer la construction d’un troisième lien entre Québec et Lévis.

Précision, rectification, gestion de message, mobilisation. Les libéraux ont serré les rangs. Le président du Conseil du trésor, Pierre Arcand, qui tient les cordons de la bourse, a rassemblé trois ministres de la région de Québec à ses côtés.

Les ministres Pierre Arcand, Dominique Vien et Sébastien Proulx Photo : Radio-Canada

« Il y a eu des radios à Québec qui ont mentionné que le gouvernement se retirait, c’est tout à fait faux », a-t-il affirmé, en ajoutant qu’il entendait les opinions s’exprimer dans les radios de Québec et qu’il fallait qu’un consensus se dégage sur l’endroit où ce fameux troisième lien serait construit.

Philippe Couillard s’en mêle

Son patron, le premier ministre, en a rajouté. Dans un geste hautement inhabituel lors des débats à l’Assemblée nationale, il a répondu à une question qui ne lui était même pas adressée.

Il s’est levé pour répondre au député de la CAQ, Éric Caire, qui laissait entendre que le gouvernement avait abandonné le troisième lien. Et il n’y est pas allé de main morte.

« Je veux parler aux gens de Québec […] Pendant des années, dans leurs radios, le matin, dans l'auto, ils ont entendu ce collègue déblatérer sur le transport collectif. Et là, tout d'un coup, là, peut-être que, finalement, le transport collectif [...] Sur le troisième lien, je vais le dire de façon très claire, au nom de tout le gouvernement, notre appui est incontestable, n'est pas remis en question. »

Même le président de l’Assemblée nationale a été surpris que le premier ministre intercepte la question au vol : « Je sens qu'il y a eu un début de syncope », a-t-il dit, pour commenter la réaction des députés en Chambre.

Québec, champ de bataille

On sait maintenant que le gouvernement écoute attentivement les radios de Québec, dont certains animateurs militent pour le troisième lien. On sait que la CAQ défend ce projet avec vigueur. On comprend surtout qu’à Québec, les libéraux ont le vent de face et que ce vent est caquiste.

Certains pensent que ce vent entraînera presque toutes les circonscriptions vers la CAQ. Il y a donc, dans les rangs libéraux, ce que Jean Chrétien appelait des « nervous Nellies », des députés nerveux à six mois des élections, des députés qui pressent le premier ministre et ses conseillers de combattre ce vent de changement.

Souvenez-vous du député Patrick Huot qui avait publiquement dénoncé l’idée d’une consultation sur le racisme systémique en affirmant qu’elle avait nui au PLQ dans l’élection partielle de Louis-Hébert à Québec.

Il faut dire que la région de Québec avec ses 14 circonscriptions (rive nord et sud) pourrait faire ou défaire le prochain gouvernement.

Alors le PLQ ne laissera rien passer, quitte à mobiliser des ministres dans une mêlée de presse, quitte à ce que le premier ministre réponde aux questions qui ne lui sont pas adressées.

La bataille de Québec fait rage.