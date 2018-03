Un texte de Jean-Philippe Nadeau



Les avis sont partagés dans le village gai de la métropole, où certains résidents refusent catégoriquement de voir des policiers en uniforme dans le défilé. « Cet événement est un rappel de la brutalité policière lors des descentes de Stonewall à New York en 1969 contre notre communauté, les policiers n'y sont donc pas les bienvenus » explique la jeune Ubah Addow.

Stephen Low affirme pour sa part que la police a toujours fait preuve de discrimination à l'endroit des membres de la communauté LGBTQ, des Noirs et des autochtones. « La police n'a pas encore réussi à gagner notre confiance, surtout après son enquête bâclée sur l'affaire McArthur et la disparition et le meurtre de plusieurs hommes dans le quartier ».

Stephen Low Photo : Radio-Canada

Le comité organisateur des festivités de la fierté avait banni il y a deux ans les policiers en uniforme dans le défilé à la suite d'une demande en ce sens de Black Lives Matter.

Le groupe de militants accusait à l'époque la police de Toronto de racisme. Le mouvement BLM avait même forcé en 2016 l'interruption du défilé pour dénoncer le manque de représentation des noirs au sein de la communauté LGBTQ+.

Des membres du groupe Black Lives Matter avaient forcé l'interruption du défilé gai en 2016. Photo : La Presse canadienne/Mark Blinch

Après avoir été déclaré persona non grata, le chef Mark Saunders avait donc décidé il y a un an que ses agents ne participeraient pas à l'édition de juin 2017.

Dans un communiqué, le Centre communautaire du village affirme que la volte-face du chef de police est inappropriée et qu'il devrait plutôt s'affairer à rebâtir des relations de confiance avec la communauté.

Dan Stortini affirme au contraire que l'affaire McArthur et le défilé gay sont deux choses différentes et que la communauté devrait laisser les policiers y participer en signe de bonne volonté. « Nous avons besoin de regarder vers l'avenir après tant d'années à tenter de nous réconcilier avec la police », explique-t-il, cigarette à la main. Il rappelle que leur participation ou non ne change rien au fait que Bruce McArthur est le « diable incarné ».

L'accusé Bruce McArthur pose devant les chutes Niagara sur son compte Facebook. Photo : La Presse canadienne/Facebook

Un passant qui a refusé de s'identifier ajoute que les policiers en uniforme ont leur place dans le défilé. « Les gens qui n'aiment pas les policiers comme certains membres de notre communauté ne comprennent pas que leur travail est malgré tout bénéfique à tous ».

Le comité organisateur du défilé s'est refusé à tout commentaire avant que la liste de tous les participants ne soit rendue publique le 1er juin. Dans un communiqué, il affirme néanmoins qu'aucune décision n'a encore été prise, puisque les demandeurs ont jusqu'au 30 avril pour déposer une requête de participation formelle.

Sarah McLean Photo : Radio-Canada

Sarah McLean demande au comité de prendre le temps de réfléchir à la requête du chef Mark Saunders avant de la rejeter du revers de la main. « Le défilé est devenu un événement inclusif ; oui, l'enquête sur McArthur a peut-être été bâclée, mais ne devrait-on pas s'interroger avant de punir tous les festivaliers à cause d'une erreur de parcours? »

Sarah McLean reconnaît que la question est difficile, qu'il s'agit d'un enjeu politique et qu'il reviendra au comité de prendre une décision éclairée après avoir consulté la communauté.