L’entraîneur des Olympiques, Éric Landry, n’était pas surpris de la performance de ses joueurs dans cette position délicate.

« Ceux qui pensaient qu’on ne gagnerait pas une partie, ce n’est pas important pour nous. On voulait retrouver notre confiance et on a réussi à faire ce qu’on voulait dans cette rencontre », a mentionné Éric Landry après la victoire.

L’attaquant Anthony Beauchamp a compté le but de la victoire, lors d’une montée à deux contre un en fin de 3e période. Il a été bien alimenté par William Basque qui lui a refilé la rondelle après avoir bloqué un tir en zone défensive.

Le vétéran de 19 ans a parlé de son plus gros but en carrière. « J’ai été chanceux ce soir, c’est moi qui a fait ce gros but, mais on a bien travaillé en équipe et c’est pour cette raison qu’on s’en tire avec la victoire », a souligné le numéro 96.

Quand tu es au pied du mur, tu n'as pas le choix et je pense qu’on a bien répondu à l’appel. Alex Breton, capitaine des Olympiques

Tristan Bérubé solide devant le filet

Les Olympiques ne seraient pas encore en vie sans le brio du gardien Tristan Bérubé.

Ce dernier a réalisé 32 arrêts, dont plusieurs à bout portant en fin de match pendant un avantage numérique pour les Tigres.

« C’est la marque d’un bon gardien. Tu as vu l’énergie augmenter sur le banc. La confiance des joueurs aussi. On était plus la même équipe après ces gros arrêts », dit l’entraîneur Éric Landry.

Le capitaine des Olympiques, Alex Breton, a encore une fois fait du gros travail en couverture du premier trio des Tigres.

La vedette russe des Tigres, Vitalii Abramov, a été moins flamboyant que d’habitude. Il n’a récolté qu’une passe dans la rencontre.

« Je continue de faire mon travail. Je les tiens en échec le plus possible », poursuit Alex Breton. « S’ils commencent à être fatigués, tant mieux, de mon côté je vais rester prêt! »

Le capitaine Alex Breton a encore une fois surveillé de près l'attaquant des Tigres, Vitalii Abramov Photo : Radio-Canada/Jonathan Jobin

Un retour possible pour les Olympiques ?

Les Tigres devront faire attention de ne pas réveiller la bête qui sommeille chez les Olympiques. Gatineau a déjà effacé un déficit de 0-3, l’an dernier, face aux Screaming Eagles du Cape Breton.

Les Olympiques s’étaient finalement inclinés en prolongation lors du match 7. L’équipe veut s’inspirer de cette expérience pour prolonger sa saison cette année.

« C’est un petit sentiment de déjà-vu pour les joueurs qui étaient là l’an passé. On veut y croire jusqu’à la fin et on va tout faire pour se rendre là », assure le capitaine.

Les Olympiques ont rendez-vous avec les Tigres, vendredi, à Victoriaville.