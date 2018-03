Un texte de Cristèle Magnout

Le Plan d'action présenté mercredi à Ottawa vise un meilleur accès aux services en français, la promotion du bilinguisme et de l’immigration francophone en milieu minoritaire.

L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario et la Société économique de l'Ontario se réjouit de ce nouveau Plan.

C’est une nouvelle que nous accueillons favorablement. La majoration accordée aux organismes communautaires va leur permettre de fonctionner normalement. On sait que la feuille de route a été gelée pendant 10 ans, si bien que les organismes communautaires ont été obligés de couper des activités. Carol Jolin président de l’AFO

L’annonce de la ministre Joly met ainsi fin à 10 ans de stagnation financière pour les communautés de langue minoritaire.

Des fonds seront investis dans la culture et les arts. « La culture est extrêmement importante à la vitalité de la communauté francophone en milieu minoritaire, ajoute Carol Jolin ».

La Société économique de l’Ontario, un organisme qui oeuvre pour l'entrepreneuriat, l’emploi et l’immigration francophone en Ontario, se satisfait des investissements annoncés en matière d’immigration.