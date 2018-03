Un texte de Sylvie Fournier d’Enquête

Il est arrivé avec près d’une heure de retard. Chemise blanche, col ouvert, sans la moindre prétention, mais visiblement nerveux. Le dernier grand patron de Sears Canada a accepté d’accorder une rare entrevue.

Sous sa direction, le géant du commerce de détail s’est placé sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC), avant de finalement se résoudre à fermer tous ses magasins, en janvier dernier.

À moins d’un revirement, plus de 16 000 anciens travailleurs resteront avec un fonds de retraite qui affiche un déficit de 267 millions de dollars. Les retraités, qui ont déjà perdu leur régime d’assurances médicale et dentaire, redoutent maintenant de subir une réduction de leurs prestations de presque 20 %, jusqu’à la fin de leurs jours.

« La compagnie n’aurait pas survécu »

Brandon Stranzl invoque les pertes financières qui accablaient la compagnie lorsqu’il en a pris les commandes pour justifier la décision de ne pas renflouer la caisse de retraite. La marge de manœuvre était réduite au point où « la compagnie n’aurait pas survécu », dit-il.

C’était devenu impossible de financer le fonds de retraite et d’investir en même temps dans la compagnie. Il aurait fallu le faire avant. Brandon Stranzl, ex-président de Sears Canada

Le conseil d’administration de Sears Canada avait plutôt choisi de profiter de mesures d’allègement offertes par le gouvernement de l’Ontario pour retarder ses paiements.

Ces mesures étaient destinées à aider les entreprises à traverser la crise économique. « Tout indique que Sears a versé ce que la loi exigeait, explique l’économiste Michel Lizée. Le problème, c’est que la loi n’en demandait pas assez. »

Mais en agissant de la sorte, Sears a violé le contrat moral entre elle et ses employés, poursuit l’économiste.

C’est un peu comme certaines formes d’évitement fiscal : c’est parfaitement légal et parfaitement immoral. Michel Lizée, économiste

La bataille des retraités

Pendant presque trois ans, les retraités ont pourtant multiplié les démarches auprès des autorités ontariennes, les mêmes qui ont accordé les allègements, pour les alerter au sujet de la situation précaire de Sears.

« Tous les indices suggéraient que cette compagnie s’en allait vers l’insolvabilité », rappelle Larry Moore, qui a été vice-président de la compagnie pendant 15 ans et qui est aujourd’hui désigné par le tribunal pour représenter les retraités dans les procédures de liquidation.

Il estime qu’au moins 25 rencontres et échanges de lettres ont eu lieu avec la Commission des services financiers de l’Ontario, le ministère provincial des Finances, ainsi que le bureau du premier ministre de l’Ontario. Les retraités souhaitaient que la gestion du régime de retraite soit confiée à un tiers. « Au final, ils n’ont pas agi », déplore l’ancien vice-président.

Depuis sa prise de contrôle de l’empire Sears par le fonds américain ESL Investments en 2005, Sears Canada a vendu pour plus de 4 milliards de dollars d’actifs et a redistribué 3,5 milliards à ses actionnaires. C’est 10 fois plus que les dividendes accordés dans les 10 années précédentes.

L’argent était là, mais personne n’a pris la décision de [s’attaquer] au déficit [de la caisse de retraite]. Larry Moore, ex-vice-président

Entre-temps, les revenus de Sears ont chuté, passant de 6 à 2 milliards de dollars. Les investissements dans la compagnie ont considérablement diminué.

Dans un courriel adressé à Enquête, le président d'ESL Investments, Eddie Lampert, se défend d’être responsable des déboires de l’entreprise, affirmant que les décisions ont été prises au Canada par le conseil d’administration.

Le dernier président de Sears Canada, Brandon Stranzl, dit être déçu de ne pas avoir atteint de meilleurs résultats pour les retraités. « Si j’étais devant eux, c’est ce que je leur dirais. »

L’Ontario aide les retraités de Sears Dans son budget déposé mercredi, le gouvernement ontarien a annoncé qu’il permettra aux retraités de Sears de profiter de la bonification de son fonds de garantie des prestations de retraite. La mesure leur assure que les premiers 1500 $ de leur rente mensuelle seront payés en entier. Le gouvernement du Québec, qui vient aussi de déposer son budget, n’a pas annoncé de mesures pour les retraités de Sears. Il faut souligner que le fonds de garantie des prestations de retraite est unique à l’Ontario.

Une croisade pour changer la loi

Le sort des retraités de Sears pourrait marquer un tournant, selon le député fédéral néo-démocrate Scott Duvall. Il est lui-même un ancien travailleur du géant de l’acier Stelco, qui s’est placé deux fois sous la protection de la loi afin de restructurer ses activités.

Le député pilote un projet de loi privé dans l’espoir d’accorder un statut prioritaire aux retraités lors de la faillite d’une entreprise.

« C’est notre argent, clame le député. Il faut cesser d’utiliser l’argent promis aux retraités pour rembourser ce qui est dû aux autres créanciers. Pour nous, c’est du vol. »

Le député Duvall sillonne maintenant le pays pour recueillir des appuis.

Un projet de loi semblable a été déposé aux Communes par le Bloc québécois. Son adoption ne se fera pas sans heurt, estime l’économiste Michel Lizée. Il prédit une puissante opposition par le lobby des banques, des firmes comptables et des chefs d’entreprise. « Ça va prendre beaucoup de colonne pour résister à cette pression-là », dit-il.